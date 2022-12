Rok 2022 v skratke: Narastajúca chudoba, slabá pomoc a spoločnosť rozdelená atakmi a správaním politikov

Musíme fungovať ako jedna veľká rodina

Bude nutné zrušiť niektoré opatrenia

Podľa organizácie bude potrebná zrušiť niektoré opatrenia, ako napríklad zastropovanie dôchodkov či rodičovský bonus.

31.12.2022 (Webnoviny.sk) - Rok 2022 podľa Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) charakterizovali narastajúca chudoba, nedostatočná pomoc a polarizovaná spoločnosť.Ako ďalej mimovládna organizácia uvádza v tlačovej správe, za najväčšiu výzvu nielen tohto, ale najmä budúceho roka považujú boj s chudobou.„Slovensko musí začať fungovať ako jedna veľká rodina, kde si všetci pomáhame. Rozdeľovanie, osobné ataky a neslušné, miestami až arogantné správanie politikov, ktorí opakovane rozdeľujú spoločnosť, musíme budúci rok nahradiť slušnosťou, pokorou a spoluprácou," uviedol predstaviteľ organizácie Martin Halás. Chudoba je podľa neho dnes doslovne na každom kroku. „Viac ako pol milióna seniorov v chudobe, v podstate každá rodina so zdravotne postihnutým členom, či obrovské množstvo Slovákov s extrémne nízkymi príjmami sú obrovskou výzvou pri pokračujúcom zdražovaní. Mrzí ma, že bolo tento rok prijatých množstvo opatrení, ktoré budú potrebovať zmenu do budúcnosti," skonštatoval Halás.„Výzvou je rozmrazenie minimálnych dôchodkov, úprava 13. dôchodkov do pôvodného stavu, zmena systému mimoriadnej valorizácie či naviazanie dôchodkov na mzdy. Takisto bude treba riešiť úpravu systému životného minima, na ktoré sú naviazané všetky rodinné dávky," dodal Halás.