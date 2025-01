Rok 2024 bol najteplejší v histórii meteorologických meraní na Slovensku, SHMÚ poukázal aj na výrazné výkyvy v úhrne zrážok – FOTO

19.1.2025 (SITA.sk) - Rok 2024 sa stal najteplejším rokom v histórii meteorologických meraní na Slovensku. Konštatuje to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojej výročnej správe "Klimatologické zhodnotenie roku 2024".Priestorová hodnota priemernej ročnej teploty vzduchu dosiahla 10,8 stupňa Celzia (°C), čím prekonala predchádzajúci rekord z roku 2014. V Hurbanove bola priemerná ročná teplota 13,4 °C a na letisku v Bratislave 13,5 °C, čo prekonalo predošlý rekord zo Žihárca z roku 2019 s priemernou teplotou 13,1 °C.Rok 2024 sa podľa SHMÚ vyznačoval aj nepravidelnými zrážkami s výraznými výkyvmi v ich výdatnosti. "Napriek tomu sme v niekoľkých mesiacoch zaregistrovali mimoriadne nízke úhrny zrážok, a naopak, v júni a v septembri 2024 sme v časti zrážkomerných staníc zaznamenali extrémne vysoké mesačné úhrny zrážok (v júni Nitra 231 mm a Nové zámky 223 mm, v septembri Borinka 440 mm a Pernek 414 mm). Výsledkom boli suché obdobia, ale aj lokálne povodne spôsobené búrkovými lejakmi a v septembri rozsiahlejšie povodne ako dôsledok výdatných dažďov," vysvetlil SHMÚ.Odborníci zo SHMÚ dodali, že z dôvodu vysokých teplôt a narušeného režimu zrážok bol v roku 2024 zaznamenaný aj nedostatok snehovej pokrývky. "Na viacerých meteorologických staniciach bol počet dní so snehovou pokrývkou najnižší v histórii, pričom v Bratislave, Kolibe to bol len jeden deň, a v Poprade 32 dní," uviedol SHMÚ. Dodal, že anomálie vo vývoji meteorologických prvkov spôsobili neštandardné vegetačné fázy rastlín a mohli ovplyvniť správanie niektorých živočíšnych druhov.