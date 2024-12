Rok 2024 bol podľa Remišovej rokom chaosu, rozvratu, zhoršenia bezpečnosti a izolácie Slovenska – VIDEO

Najväčšie zlyhania vlády

Oslabovanie inštitúcií

Opozícia sa nevzdáva

31.12.2024 (SITA.sk) - Rok 2024 bol rokom chaosu, rozvratu, zlyhávania štátnych inštitúcií, zhoršenia bezpečnosti a izolácie Slovenska. Uviedla to predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Národnej rady SR „Rok 2024 bol pre Slovensko mimoriadne náročný. Vládna koalícia Roberta Fica prehĺbila rozvrat spravodlivosti, oslabila základné funkcie štátu a priniesla nekompetentnosť a chaos do riadenia krajiny. Napriek tomu sme ako opozícia ukázali, že Slovensko sa nevzdáva,“ zhodnotila končiaci sa rok 2024 Remišová.Medzi najväčšie zlyhania vlády v roku 2024 zaraďuje rozvrat zdravotníctva. Chaotické rozhodnutia vlády v zdravotníctve podľa jej slov vyústili do ohrozenia pacientov aj lekárov.„Po hrozbách väzenia pre lekárov vláda v panike otočila, no zdravotníctvo zostáva v kríze. Plány na nové nemocnice boli zrušené a reforma financovania nemocníc je len ďalším krokom bez jasného výsledku,“ konštatuje. Ficova vláda podľa nej zapríčinila aj ekonomický úpadok krajiny.Namiesto posilňovania štátnych inštitúcií vláda podľa Remišovej pokračuje v ich oslabovaní. Spravodlivosť, právny štát a dôvera verejnosti v štátne orgány sú na historickom minime. Z dôvodu neodborných rozhodnutí sa zvýšila kriminalita, zhoršuje sa bezpečnostné prostredie a kybernetická bezpečnosť, hodnotí bývalá ministerka investícií. Za zásadný problém pokladá aj izoláciu Slovenska.„Vláda doviedla Slovensko na perifériu Európy a do izolácie, namiesto toho, aby Slovensko bolo aktívnym a rešpektovaným členom západného demokratického spoločenstva,“ uviedla. Remišová tiež hovorí o rozdelení a rozoštvávaní spoločnosti. Verejný diskurz sa pod vedením vládnych predstaviteľov podľa nej posúva k nenávistným prejavom a dezinformáciám.„Namiesto zodpovedného vedenia vidíme šírenie strachu a populizmu, úpadok hodnôt a morálky, a devalváciu kultúrnych hodnôt Slovenska,“ poukázala.Rok 2024 podľa nej však zároveň ukázal, že opozícia sa nevzdáva. „Poraziť Fica a Mečiara bolo možné len spoločným úsilím opozície. Ak máme ako krajina šancu zmeniť smer, každý opozičný hlas bude kľúčový. Je čas ukončiť falošné hry na ‘lepšiu’ opozíciu. Spolupráca musí byť skutočná, nielen predstieraná,“ apeluje Remišová.