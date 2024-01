Rok 2024 by mal byť rokom obratu, myslí si predseda parlamentu Pellegrini

Búrlivý rok 2023

Program silného štátu

1.1.2024 (SITA.sk) - Rok 2024 by mal byť podľa predsedu parlamentu Petra Pellegriniho rokom obratu.Ako ďalej uviedol vo svojom novoročnom príhovore, obrat by sa mal týkať vzťahu štátu k svojmu občanovi, životnej úrovne ľudí, a tiež stability štátnych inštitúcií a ich vzájomných vzťahov.„A najmä obratu v tom, čo ľudia od svojho štátu dostávajú. Súčasťou toho totiž musí byť istota, že sa naň v ktorejkoľvek ťažkej chvíli svojho života budú môcť spoľahnúť a cítiť istotu, že ich štát neponechá napospas vlastnému osudu,“ vyhlásil Pellegrini.Rok 2023 bol podľa Pellegriniho v slovenskej politike búrlivý. „Padla nám ďalšia vláda, hoci už vládla len na základe poverenia prezidentky, vyskúšali sme si model úradníckej vlády bez politickej zodpovednosti a napokon sme o ďalšej ceste Slovenska rozhodli v demokratických a slobodných parlamentných voľbách. To, že prebehli dôstojne a nikto ich výsledky nespochybnil je tým najlepším vysvedčením pre slovenskú demokraciu. Voľby priniesli zmenu, ktorá v ľuďoch za tri a pol roka jednoducho dozrela,“ skonštatoval Pellegrini.Šéf parlamentu je podľa vlastných slov presvedčený, že novej vláde sa podarí naplniť svoj program silného štátu, v ktorom budú ľudia lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie žiť.„Slovenskí občania hlasovaním vo voľbách svoju úlohu splnili, a tak je na novej vláde, aby čím skôr svoje sľuby o zmene naplnila. Urobili sme maximum možného už počas niekoľkých týždňov vo funkciách, no v tomto tempe musíme pokračovať, aby ľudia čím skôr zmenu pocítili vo svojich vlastných životoch,“ dodal predseda parlamentu.