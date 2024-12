Rok 2025 bude opäť jazdou populistickým rýchlikom, myslí si Alojz Hlina, Vážny zo Smeru straší aktivitou opozície

Hlina očakáva dynamickejší rok

Nebezpečné aktivity opozície

29.12.2024 (SITA.sk) - Rok 2024 bol podľa poslanca Národnej rady za SaS Alojza Hlinu klasickou jazdou populistického vlaku. „Rozhadzujeme neskutočne veľa peňazí, ktoré sme nevyrobili, napríklad v súvislosti s ministerstvom cestovného ruchu. Zaklincoval to schválený rozpočet, ktorý predznačuje, čo sa bude diať v roku 2025,“ povedal pre agentúru SITA.Tento rozbehnutý vlak sa už podľa neho nedá zabrzdiť, ale len pribrzdiť tak, aby náraz menej bolel. „Ja neskutočne zízam, že kam až sa s ním chceme dorútiť,“ dodal Hlina.Rok 2024 bol podľa neho dynamický a mal aj svoje špecifiká, a to atentát na premiéra, čo je niečo, čo sme ešte v našich končinách nezažili.Očakáva však, že rok 2025 bude ešte dynamickejší - dostavia sa politické krízy a zároveň si aj ekonomika „povie svoje“. „Bude to znova jazda populistickým rýchlikom, ktorý je prudko rozbehnutý, ale mám pocit, že v roku 2025 už môže aj naraziť,“ uzavrel.Podľa poslanca za stranu Smer-SD Ľubomíra Vážneho bol rok 2024 úspešným, i keď komplikovaným obdobím.„Museli sme nastaviť mechanizmy, aby sa neprepadal deficit štátneho rozpočtu a štátny dlh, kde hrozil až kolaps rozpočtu s naznačením na grécku cestu. Začiatkom roka 2024 sme riešili aj citlivé otázky v spoločnosti, ako bola trestnoprávna zodpovednosť, riešenie špeciálnej prokuratúry a ďalšie súvisiace predpisy, ktoré ako-tak úspešne máme za sebou,“ uviedol pre agentúru SITA.Na otázku, či podľa neho rok 2025 prinesie viac pokoja v rámci vládnej koalície, povedal, že to nevie posúdiť. Zároveň vyslovil obavy nad aktivitou opozície. „Myslím si, že opozícia dostala chuť a tá jej chuť stále rastie. Je nebezpečné pre spoločnosť ďalej rozvíjať aktivity, ktoré hraničia s nenormálnosťou a chorobnosťou a vyústia do rozdelenia spoločnosti na dva tábory,“ povedal Vážny.