Rok pred štartom OH 2020 v Tokiu zomrel na úpal robotník

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 9. augusta (TASR) - Rok pred štartom OH 2020 v Tokiu zomrel v dejisku olympiády robotník. Päťdesiatročného muža našli ležať na spaľujúcom slnku vo štvrtok popoludní. Presnú príčinu smrti nezverejnili, no podľa miestnych médií išlo o úpal. Pri výstavbe infraštruktúry pre OH 2020 zomreli už traja ľudia. Informáciu priniesla agentúra AFP.