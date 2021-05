Rok s koronavírusom zmenil návyky Slovákov, viac než polovica plánuje zotrvať pri online nákupoch

O GLAMI:

20.5.2021 (Webnoviny.sk) -Kým kamenné obchody zažívali pokles, 49 % zákazníkov nakupovalo online viac módnych produktov než rok predtým. Takmer tretina nakupovala viac, pretože si častejšie nakúpi viac vecí naraz cez internet. Ďalšia tretina preto, že e-shopy ponúkali lepšie zľavy a 26 % nakúpilo z dôvodu viac voľného času. Naopak 29 % zákazníkov nakupovalo menej, či už kvôli finančným možnostiam alebo z dôvodu, že si nové oblečenie nemali kam obliecť.Zatiaľ čo minulý rok bolo prioritou pre Slovákov doručenie tovaru zdarma, v súčasnosti je to dobrý pomer ceny a kvality produktu (37 %). V porovnaní s minulým rokom sa stali dôležitejšími rýchlosť doručenia (o 3 %), nízke ceny (o 3 %), možnosť platby za tovar až pri doručení (o 8 %) a predĺžená možnosť na vrátenie tovaru (o 5 %). Dôležitosť témy ako bezpečnosti pri doručovaní ako aj platba tovaru naopak klesla, čo zrejme vyplýva zo spoločenského povedomia o víruse rok od vypuknutia globálnej pandémie.Najväčšou výzvou pre online nákupy je virtuálny výber produktov. Možnosť prezrieť si tovar na vlastné oči a ohmatať si ho chýba až 42 % zákazníkov. S výberom správnej veľkosti módnych kúskov má problém 37 %. Nie je preto prekvapením, že najhoršie sa nakupuje v kategóriách, kde sa ťažko odhaduje veľkosť. Na prvom mieste skončili nohavice (49 %), nasledovali topánky (33 %) a tretie miesto obsadila spodná bielizeň (23 %).To môže byť hlavným dôvodom prečo až 45 % zákazníkov uvádza, že čaká s niektorými nákupmi na otvorenie kamenných predajní. O čosi viac (49 %) zákazníkov nečaká na nič a nakupuje online. Zvyšok zákazníkov stále váha. I napriek tomu, 56 % nováčikov, ktorí predtým nakupovali len offline, tvrdí, že zostáva pri nákupoch online.V budúcnosti sa dá očakávať, že s rozvojom umelej inteligencie (AI) sa zbúrajú jednotlivé bariéry pri internetovom nákupnom procese a ochota nakupovať online sa ešte zvýši. ""AI môže zákazníkovi pomôcť s odporučením veľkosti, značky, štýlu na základe interakcií užívateľa so stránkou, predchádzajúcich objednávok, či vrátených položiek. Prípadne mu AI ponúkne možnosť vyskúšať oblečenie virtuálne za pomoci vlastných fotiek," predstavuje víziu blízkej budúcnosti Antonín Hoskovec, head of AI v GLAMI.Rok pandémie v e-commerce spôsobil, že Slováci (51 %) objavili nové značky, ktorých produkty si aj nakúpili. Nové značky zákazníci objavovali najmä cez webové vyhľadávače a doporučené položky (60 %), ďalej cez sociálne siete ako Instagram a Facebook (47 %), no malé módne značky vyhľadávali aj spontánne z dôvodu ich podpory počas náročného obdobia (7 %).Móde v roku 2020 dominoval trend pohodlia. Z výskumu vyplynulo, že najčastejšie si Slováci zvolili tenisky (44 %), nasledovali legíny (36 %), rifle (35 %) a tepláky (34 %). V tesnom závese sa umiestnili mikina a domáce tričko. Môžeme teda s istotou povedať, že štýl obliekania v roku 2020 len kopíroval prostredie, v ktorom sa ľudia kvôli pandémii ocitli.Projekt Fashion (Re)search je dlhodobý výskumný projekt slovenského vyhľadávača módy GLAMI o stave módnej e-commerce, ktorý je založený na kontinuálnom zbere dát od slovenských užívateľov. GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spojuje tisícku nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy.Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 3 milióny produktov od viac než 25 tisíc značiek. GLAMI patrí do skupiny Inspigroup a pôsobí už v 19 krajinách sveta.Informačný servis