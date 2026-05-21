Štvrtok 21.5.2026
Meniny má Zina
21. mája 2026
Rokovania EÚ o migračných „návratových centrách“ pokračujú druhým dňom
21.5.2026 (SITA.sk) - Podľa diplomatických zdrojov zostalo vyriešiť už len niekoľko sporných otázok, najmä týkajúcich sa harmonogramu zavádzania opatrení.
Rokovania Európskej únie o reforme migračných pravidiel, ktorá počíta so zriadením takzvaných „návratových centier“ mimo územia bloku, sa v stredu skončili bez dohody a budú pokračovať vo štvrtok, uviedli zdroje z EÚ.
Poslanci Európskeho parlamentu a členské štáty sa snažia dospieť k dohode o sprísnení imigračných pravidiel pripravených v reakcii na rastúci politický tlak v rámci 27-člennej Únie na obmedzenie migrácie. Podľa diplomatických zdrojov zostalo vyriešiť už len niekoľko sporných otázok, najmä týkajúcich sa harmonogramu zavádzania opatrení.
Zástupcovia vlád a Európskeho parlamentu sa preto rozhodli pokračovať v rokovaniach vo štvrtok ráno s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu. Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner počas rokovaní na sociálnej sieti uviedol, že „ľudia, ktorí nemajú právo zostať v Európskej únii, musia byť efektívne navrátení“.
„Práve to zabezpečia nové pravidlá: väčšiu kontrolu nad tým, kto môže prísť do EÚ, kto môže zostať a kto musí odísť,“ napísal Brunner. Reformy, ktoré kritizujú ľudskoprávne organizácie, umožnia zriadenie centier mimo hraníc EÚ, kam by mohli byť posielaní migranti, ktorým bola zamietnutá žiadosť o azyl.
Opatrenia zároveň počítajú s prísnejšími sankciami pre migrantov, ktorí odmietnu opustiť územie Únie, vrátane zadržiavania a zákazov vstupu. Niektoré členské štáty však spochybňujú efektívnosť návratových centier, ktoré Medzinárodný záchranný výbor označil za „právne čierne diery“.
Olivia Sundberg Diez z organizácie Amnesty International uviedla, že „tieto návrhy riskujú, že uväznia viac ľudí v neistých situáciách a spôsobia vážne škody migrantom aj komunitám, ktoré ich prijímajú“. Napriek tomu skupina krajín vrátane Dánska, Rakúska, Grécka, Nemecka a Holandska pokračuje v skúmaní možností ich zriadenia.
S poklesom počtu príchodov migrantov sa pozornosť Bruselu presunula na zlepšenie systému návratov. V súčasnosti sa podľa údajov EÚ podarí deportovať do krajiny pôvodu len približne 20 percent osôb, ktorým bolo nariadené opustiť Úniu. Európska komisia tento mesiac oznámila, že pozvala predstaviteľov Talibanu do Bruselu na rokovania o návratoch migrantov do Afganistanu, čo vyvolalo praktické aj etické otázky.
Zdroj: SITA.sk - Rokovania EÚ o migračných „návratových centrách“ pokračujú druhým dňom © SITA Všetky práva vyhradené.
