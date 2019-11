Rokovania Fiat Chrysler o fúzii s PSA pokračujú napriek žalobe GM

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Detroit/Paríž 21. novembra (TASR) - Rokovania nadnárodného koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a francúzskej skupiny PSA o fúzii sa vyvíjajú dobre aj napriek tomu, že americká automobilka General Motors (GM) v stredu (20.11.) zažalovala FCA pre. Oznámila to vo štvrtok FCA.GM podal v USA žalobu na FCA, v ktorej tvrdí, že konkurenčná automobilka celé roky podplácala predstaviteľov odborového zväzu United Auto Workers (UAW). Získala tak výhody, čo stálo GM miliardy dolárov.uviedol vo štvrtok hovorca FCA o rozhovoroch s PSA, ktorých cieľom je vytvoriť štvrtého najväčšieho výrobcu áut na svete.Akcie FCA však do 9.40 h SEČ klesli o 3,4 % a akcie PSA sa znížili o 1,4 %.Na otázku, či by súdny proces mohol viesť k prehodnoteniu ceny oboch spoločností v navrhovanej dohode o fúzii, odpovedal zdroj blízky FCA:Generálny riaditeľ FCA Mike Manley v liste zamestnancom napísal, že ho žaloba GM ohromila, a to ako z hľadiska obsahu, tak jej načasovania. Domnieva sa však, že spoločnosť môže iba špekulovať o tom, že cieľom mohlo byť narušenie fúzie s PSA. FCA sa bude rázne brániť proti tomutosúdnemu procesu, uvádza sa v liste.vyhlásil Manley a vyzval zamestnancov, aby udržovali vysoký výkon, pretože toho sa podľa neho obávajú niektorí konkurenti.Skupina PSA odmietla komentovať súdny spor FCA a GM a jeho potenciálny vplyv na rozhovory o fúzii.