Rokovania KDH s Hegerom ešte ukončené nie sú, podľa Majerského mu defakto hodili záchranné koleso

Naďovi ponuku KDH nedalo

S Matovičom nerátajú

Na jednej kandidátke s PS byť nechcú

Tomu, čo chce Dzurinda, nerozumejú

Koalícia KDH - Za ľudí nebude

24.2.2023 (SITA.sk) - Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský tvrdí, že rokovania s dočasne povereným premiérom SR Eduardom Hegerom OĽaNO ) ešte nie sú ukončené. Zároveň potvrdil, že asi pred mesiacom a pol dali Hegerovi ponuku na obsadenie druhého miesta na kandidátke.„V tom čase sme mu neponúkli len miesto na kandidátke, ale aj politické partnerstvo. V marazme, v akom sa nachádzal, aj keď sa snažil byť upokojujúcim prvkom rozhádaným predsedov hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a strany Sloboda a Solidarita (SaS) , čo nevyšlo, sme mu defakto hodili aj záchranné koleso," povedal Majerský.Ako ďalej uviedol v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní, to, či budú aj naďalej pokračovať v rokovaniach, zatiaľ nevie.Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) nedávno v relácii uviedol, že Heger od KDH nedostal zodpovedajúcu ponuku. Majerský je však presvedčený, že to nebola nedôstojná ponuka.„Heger je dvojkou v OĽaNO aj teraz, jeho predsedom nie je. Nie je to ponuka Milana Majerského, ale ponuka predsedníctva KDH. Pred tým, ako sme nejakú ponuku dali, stretli sme sa, mali sme predsedníctvo, riadne sme o tom hlasovali. Nebolo to výmyslom jedného človeka," tvrdí šéf KDH.Dodal, že kresťanskodemokratické hnutie chce reprezentovať pokoj, slušnosť, normálnosť a zodpovednosť a každý, kto sa stotožní s týmito atribútmi a chcel by s hnutím spolupracovať, má dvere otvorené.„Ponuku Naďovi sme nedávali. Dávali sme ju Hegerovi. To, že niekde na okraji v médiách vyšlo, že s Hegerom pôjdu aj ďalší ako Naď, dočasne poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer alebo štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí Andrej Stančík , to je vedľajšie," uviedol.Kresťanskodemokratické hnutie taktiež nechce byť súčasťou niečoho, čo sa po voľbách „rozpadne ako OĽaNO. Tri roky vládli a potom postupne od nich odchádzali" jednotlivé časti. Dodal, že v súčasnosti sa KDH do volieb pripravuje samostatne. Prezradil, že s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom by o spolupráci nerokoval.„Problémom je, že Matovič je populista. Dnes sa môžeme na niečom dohodnúť a zajtra urobí niečo iné, čo vôbec nekopíruje dohodu z uplynulého dňa. Vonkoncom si nemyslím, že Matovič je konzervatívny politik. Taký politik je čitateľný a predvídateľný, má jasný hodnotový rámec, nerobí populistické rozhodnutia," vysvetlil Majerský.Šéf hnutia taktiež vylúčil spoluprácu s hnutím Progresívne Slovensko (PS) . „Definoval to aj Mikuláš Dzurinda , keď na tlačovej konferencii predstavoval Modrú koalíciu . Povedal, že chce mať na jednej kandidátke aj členov strany SaS a PS. Veľa tam rozprával aj o KDH. Naše hnutie nepôjde na jednu volebnú kandidátku s Progresívnym Slovenskom, toto vylučujeme. Je to jasný odkaz aj našim voličom, KDH je konzervatívna politická strana," uviedol Majerský.Dodal, že to, čo predstavil Mikuláš Dzurinda, je preňho nečitateľné.„Predstavil Modrú koalíciu, čo je podľa mňa v určitom slova zmysle falošná hra, lebo nepredstavil koalíciu, ale premenovanú politickú stranu Spolu - občianska demokracia, ktorá mala pol percenta a nazval ju Modrou koalíciou. Taktiež nepredstavil žiadneho lídra, povedal, že s tým nič nechce mať, ale na tlačovej konferencii komunikoval všetko iba on. Keď povedal, že sú liberálno-konzervatívnym subjektom, vyrušilo ma to," tvrdí predseda KDH a dodal, že v súčasnosti si spoluprácu s Modrou koalíciou nevie predstaviť.Majerský taktiež uviedol, že sa stretol aj s predsedníčkou strany Za ľudí Veronikou Remišovou či nezaradeným poslancom Národnej rady SR Jurajom Šeligom (Za ľudí).„Nepadlo tam zásadné slovo, ale vo všeobecnosti nám vyšlo, že v žiadnom prípade nemáme vstupovať do nejakej koalície KDH - Za ľudí. Ak budú chcieť títo ľudia prísť do KDH, dvere sú pre nich otvorené, zrejme niektorí aj prídu. Juraj Šeliga o vstup prejavil záujem," uviedol Majerský.