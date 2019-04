Rokovania medzi afganskou vládou a Talibanom sa uskutočnia v Katare

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 10. apríla (TASR) - Rokovania medzi afganskou vládou a militantným hnutím Taliban sa uskutočnia 19. apríla v katarskej metropole Dauha - o päť dní neskôr, ako bolo pôvodne plánované. Oznámila to v stredu afganská vláda. Taliban tento termín potvrdil.Vláda tvrdí, že potrebuje viac času na diskusie o zložení rokovacieho tímu. Mená plánuje oznámiť v priebehu troch až štyroch dní.Plánované stretnutie sa považuje za významný krok k ukončeniu zdĺhavej vojny v Afganistane a stiahnutiu amerických vojakov z krajiny, poznamenala agentúra AP.Zástupcovia afganskej vlády sa zúčastnia na rokovaniach ako súčasť väčšej skupiny prominentných Afgancov. Taliban síce tvrdí, že bude rokovať aj so zástupcami vlády, ale bude ich považovať za "obyčajných" Afgancov.Spojené štáty začali priame rokovania s Talibanom v júli 2018 s cieľom nájsť mierové riešenie konfliktu v Afganistane, ktorý trvá už 17 rokov a medzičasom sa stal vôbec najdlhšou vojnou v amerických dejinách.V poradí šieste kolo rozhovorov americkej delegácie s poprednými predstaviteľmi hnutia Taliban sa začalo v Dauhe 25. februára a trvalo do 12. marca. Podľa Talibanu sa na stretnutiach zoširoka preberali dve témy: stiahnutie všetkých zahraničných vojakov z Afganistanu a to, aby sa krajina nestala bezpečným útočiskom pre teroristov.