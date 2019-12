Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou o plyne pokračujú v Minsku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Minsk/Kyjev 20. decembra (TASR) - Rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou o tranzite plynu pokračujú v piatok v Minsku.Moskva a Kyjev vo štvrtok (19. 12.) v Berlíne v princípe dosiahli dohodu o tranzite ruského zemného plynu do Európskej únie (EÚ) cez Ukrajinu. V piatok pokračujú rokovania o finalizácii kontraktu medzi ruským plynárenským koncernom Gazprom a ukrajinskou spoločnosťou Naftogaz, ako uviedli obe strany.dodalo ukrajinské ministerstvo energetiky.Rusko údajne ponúklo Ukrajine, že jej zaplatí 3 miliardy USD (2,7 miliardy eur), aby urovnalo právny spor týkajúci sa tranzitu plynu cez ukrajinské územie. Suma je v súlade s rozhodnutím arbitrážneho súdu.Právny spor doteraz blokoval uzavretie novej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou o dodávkach plynu do Európy. Platnosť existujúcej dohody sa skončí 31. januára.Ruský prezident Vladimir Putin v piatok v Petrohrade povedal, že Moskva chce uzavrieť s Kyjevom dohodu. Jej podmienky však musia byť výhodné pre obe strany.O tom, že predstavitelia Ruska a Ukrajiny vo štvrtok večer dospeli ku kompromisu, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie podpredsedu EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroša Šefčoviča." povedal Šefčovič. Detaily týkajúce sa dohody, ktorá zatiaľ nebola zverejnená, by mali byť podľa jeho slov dohodnuté v najbližších dňoch, a potom ju obe strany aj podpíšu.Podľa DPA súčasťou dohody je aj dĺžka budúceho kontraktu, rovnako ako objem plynu, ktorý sa má prepraviť cez Ukrajinu.Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier označil kompromis za dôležitý krok. "uviedol.Ruský minister energetiky Alexander Novak však bol zdržanlivejší a povedal, že ešte je potrebné vyriešiť niektoré body.uviedol vo štvrtok Novak. Dodal, že ešte je potrebné niektoré veci doladiť.dodal.(1 EUR = 1,1117 USD)