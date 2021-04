Rokovania medzi Úniou a Britániou o obchodných pravidlách v Severnom Írsku nedosiahli prelom

Podpora mierového procesu

Výstraha zo strany Únie

16.4.2021 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia Európskej únie (EÚ) a Veľkej Británie nedokázali dosiahnuť prelom na rokovaniach o obchodných pravidlách v Severnom Írsku a v piatok uviedli, že by mali pokračovať v kontaktoch v nadchádzajúcich týždňoch.Mesiac po tom, ako EÚ podnikla právne kroky voči Británii s odôvodnením, že Spojené kráľovstvo nerešpektuje podmienky dohody o brexite, sa vo štvrtok večer na rokovaní o problematike stretli podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a britský minister pre brexit David Frost „Viacero ťažkých otázok pretrváva a je dôležité, aby sme o nich naďalej diskutovali," konštatuje britské vyhlásenie po schôdzke. Frost povedal, že „v najbližších týždňoch by sa mali udržiavať zintenzívnené kontakty na všetkých úrovniach".Obe strany sa snažia nájsť spoločný základ v oblasti obchodných pravidiel v Severnom Írsku, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, ale v obchode s tovarmi zostalo súčasťou spoločného trhu EÚ.Otvorené hranice medzi Írskom a Severným Írskom podporujú mierový proces, ktorý ukončil desaťročia sektárskych násilností, a umožňujú obyvateľom Severného Írska cítiť sa doma aj v Spojenom kráľovstve aj v Írsku.Unionisti však tvrdia, že dohoda medzi britskou vládou a EÚ vyústila do vytvorenia hraníc medzi Severným Írskom a zvyškom Spojeného kráľovstva.Londýn v marci rozhodol o jednostrannom predĺžení obdobia, počas ktorého nekontroluje pohyb tovarov medzi Britániou a Severným Írskom.To viedlo k formálnej výstrahe zo strany EÚ. Veľká Británia dostala mesiac na to, aby na upozornenie odpovedala.