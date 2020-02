Rokovania o novej kolektívnej zmluve v U. S. Steel Košice budú pokračovať budúci týždeň

Rokovania sa začali 22. januára

Skrátená pracovná doba aj vo februári

7.2.2020 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia U. S. Steel Košice (USSK) a Rada odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice sa vo štvrtok stretli na druhom kole rokovaní o novej kolektívnej zmluve na roky 2020 až 2024.Pre agentúru SITA to potvrdil predseda Rady odborov OZ KOVO USSK Juraj Varga. „Rokovanie pokračovalo druhým kolom, prebehli argumentačné diskusie oboch strán bez konkrétnych záverov. Proces pokračuje a stretneme sa opäť budúci týždeň,“ uviedol Varga.Rokovania o kolektívnej zmluve sa začali 22. januára, kedy boli predstavené tímy vyjednávačov a okrem informácií o ekonomických a trhových podmienkach, ako aj o prognózach na rok 2020 a nasledujúce roky, vyjednávači prešli niekoľko bodov z návrhu, kde si vysvetľovali svoje postoje.Momentálne platná kolektívna zmluva bola uzavretá na obdobie od 1. apríla 2016 do konca marca 2020.Vzhľadom na situáciu, ktorá je na trhu s oceľou, sa vedenie s odborármi dohodlo v januári na skrátení pracovnej doby aj na mesiac február.Práca sa neprideľuje na jednu pracovnú zmenu u tých, ktorí majú dvanásťhodinový pracovný čas a na dve pracovné zmeny u zamestnancov vykonávajúcich prácu na pracovných zmenách kratších ako desať hodín. Deň neprítomnosti v práci je kompenzovaný náhradou mzdy v sume 60 percent priemerného zárobku zamestnanca.V U. S. Steel Košice pracuje približne 11-tisíc zamestnancov, podnik patrí do nadnárodnej korporácie U. S. Steel.