Rokovania o obchodnej dohode pokračujú. Johnson s Leyenovou rozhodnú, čo ďalej

Británia odmieta ustúpiť

Britská vláda očakáva drahšie potraviny

13.12.2020 (Webnoviny.sk) - Čas na dosiahnutie pobrexitovej dohody medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom sa kráti a vyjednávači z oboch strán v nedeľu vyvíjajú posledné úsilie o prekonanie rozdielov, ktoré tomu bránia. Michel Barnier David Frost rokujú od rána.O osude stagnujúcich rokovaní krátko popoludní rozhodnú predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a britský premiér Boris Johnson , ktorí určia, či budú rozhovory pokračovať ďalej alebo uznajú, že zlyhali a začnú obe strany pripravovať na neriadený brexit.Rokovania, ktoré viaznu pre nezhody oblastiach rybolovu, kontroly a pravidiel hospodárskej súťaže, zatiaľ nepriniesli výsledok, ktorý by uspokojil obe strany.Ako pripomína agentúra AP, Spojené kráľovstvo dosiaľ neustúpilo od svojho naliehania na obchodovanie s európskou dvadsaťsedmičkou s čo najmenšími obmedzeniami, ako je to možné, a EÚ nepoľavuje zo svojej požiadavky akceptovať obchod, iba ak Británia bude rešpektovať pravidlá bloku."Myslím si, že ešte stále je to dlhá cesta," vyjadril sa na margo dosiahnutia dohody britský minister zahraničia Dominic Raab.Veľká Británia z EÚ vystúpila 31. januára tohto roka, no do konca decembra je súčasťou spoločného trhu a colnej únie. Bez dohody bude Spojené kráľovstvo s EÚ obchodovať za podmienok Svetovej obchodnej organizácie, čo prinesie clá a ďalšie prekážky.Johnson verejne vyhlásil, že ak sa im nepodarí dosiahnuť dohodu, Británii sa aj tak bude ohromne dariť. Britská vláda však uznala, že chaotický odchod pravdepodobne spôsobí problémy v britských prístavoch, dočasný nedostatok niektorých tovarov a zvýšenie cien základných potravín.