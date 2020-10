Rokovania o obchodnej dohode s Úniou sa vraj skončili, Johnson hrozí rozchodom bez nej

Barnier ešte pôjde do Londýna

Zničujúci brexit bez dohody

Británia potrebuje dohodu viac

16.10.2020 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson v piatok vyhlásil, že Spojené kráľovstvo sa musí pripraviť na rozchod s Európskou úniou bez dohody, pokiaľ euroblok nepristúpi k "zásadnej" zmene postoja. Zároveň obvinil EÚ, že odmietla uzavrieť s Britániou takú obchodnú dohodu, na akej sa predtým dohodla s Kanadou."Obchodné rokovania sa skončili. Európska únia ich včera fakticky ukončila," uviedol Johnsonov hovorca James Slack a pripomenul vyhlásenie EÚ, že Británia bude musieť výrazne zmeniť svoj postoj, inak k dohode nemusí prísť.Vedúci predstavitelia EÚ trvali na tom, že stále chcú dohodu so Spojeným kráľovstvom, aj keď predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová povedala, že "nie za každú cenu".Podľa Von der Leyenovej pôjde hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier na budúci týždeň do Londýna s cieľom "zintenzívniť rokovania".Všetko však nasvedčuje tomu, že Británia túto ponuku odmietla. "Má zmysel, aby Michel Barnier prišiel do Londýna budúci týždeň. Avšak, za predpokladu, ak bude pripravený diskutovať o všetkých problémoch na základe právnych textov a bez toho, aby od Spojeného kráľovstva požadoval akceptovanie všetkých krokov," uviedol Slack.Veľká Británia oficiálne vystúpila z Európskej únie 31. januára, ale do konca tohto roka plynie prechodné obdobie, počas ktorého krajina fakticky dodržiava pravidlá EÚ.Prechodné obdobie jedenásť mesiacov malo obom stranám poskytnúť čas na uzavretie dohody o budúcich obchodných vzťahoch.Mnoho ekonómov tvrdí, že brexit bez dohody by bol zničujúci pre mnoho britských podnikateľov, ktorí už dnes bojujú s obrovským ekonomickým dopadom spôsobeným pandémiou koronavírusu."Chcú nepretržitú schopnosť kontrolovať našu legislatívnu slobodu a náš rybolov spôsobom, ktorý je pre nezávislú krajinu zjavne neprijateľný," bráni sa Johnson.Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že dohoda "si vyžaduje úsilie najmä zo strany Spojeného kráľovstva". "Nezabúdajme, že je to Veľká Británia, ktorá chcela vystúpiť z EÚ a potrebuje dohodu oveľa viac ako my," uviedol v Bruseli.Napriek Johnsonovmu neústupčivému postoju si však britský minister zahraničia Dominic Raab myslí, že zostáva vyriešiť už iba detaily, konkrétne prístup lodí z EÚ do britských rybárskych vôd a pravidlá "rovnakých podmienok" na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi Britániou a euroblokom.