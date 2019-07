Rokovania o podpore španielskej vlády zlyhali kvôli radikálnej ľavici

Pedro Sánchez, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 15. júla (TASR) - Španielsky premiér Pedro Sánchez v pondelok obvinil ľavicovú radikálnu stranu Môžeme (Podemos), že jednostranne odstúpila od rokovaní o podpore novej vlády. Došlo k tomu týždeň pred hlasovaním o dôvere novému vládnemu kabinetu v španielskom parlamente. Toto hlasovanie je naplánované na 23. júla.Ako pripomenula agentúra AP, Sánchez sa stal predsedom vlády v júni 2018 po tom, ako parlament vyslovil nedôveru vláde ľudovca Mariana Rajoya.Koncom apríla Sánchezovi socialisti (PSOE) vyhrali parlamentné voľby, v ktorých však získali len 123 mandátov, takže v 350-člennom parlamente nemajú väčšinu.Na to, aby bol Sánchez parlamentom znovu potvrdený vo funkcii predsedu vlády, potrebuje podporu 42 poslancov Podemos, ako aj podporu poslancov malých regionálnych strán.V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Cadena SER Sánchez konštatoval, že rokovania s Podemos boli neúspešné, pričom súčasne odsúdil jednostranné odstúpenie Podemos od rokovaní, ktoré líder ľavičiarov Pablo Iglesias zdôvodnil nutnosťou usporiadať vnútrostranícke "referendum" o tom, ako majú poslanci za Podemos 23. júla hlasovať.Sánchez v rozhovore pre Cadena SER tento krok označil za "", ktorou chce Iglesias ospravedlniť svoj negatívny postoj k vláde socialistov.Vedenie Podemos pred časom deklarovalo, že Sánchezovu vládu podporí, ak bude mať prísľub, že v nej Podemos bude mať zastúpenie. Sánchez to spočiatku kategoricky odmietal, koncom minulého týždňa však účasť Podemos vo vláde pripustil s tým, že Podemos by mala delegovať špecialistov na vybrané oblasti. Iglesias však tento návrh odmietol.Politickí analytici sa domnievajú, že bez ohľadu na to, či Podemos podporí Sánchezovo zotrvanie vo funkcii premiéra, hlasovanie o dôvere 23. júla bude preňho neúspechom, pretože v parlamente nemá absolútnu väčšinu - 176 z 350 hlasov.V druhom hlasovaní - 25. júla -, keď mu už bude postačovať na potvrdenie vo funkcii jednoduchá väčšina, by už Sánchez mal byť úspešný.V snahe poistiť si výsledok hlasovania Sánchez vyzval liberálov zo strany Občania (Ciudadanos) a konzervatívcov z Ľudovej strany (PP), aby sa hlasovania zdržali a takto prípadne podporili jeho menšinovú vládu. Obe strany to však odmietli. V pondelkovom rozhovore Sánchez tento svoj návrh zopakoval.Politológovia dodávajú, že Sánchez sa chce za každú cenu vyhnúť situácii, aby jeho potvrdenie vo funkcii premiéra záviselo od hlasov katalánskych poslancov. Pravica ho totiž naďalej viní, že je stále "rukojemníkom" separatistov, ktorí ho v júni 2018 podporili a svojimi hlasmi mu pomohli stať sa predsedom vlády.