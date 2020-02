Rokovania o rozpočte Európskej únie budú komplikované, Slovensko nepodporí krátenie eurofondov

Odlišné postoje krajín

Problémy čerpania eurofondov

4.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko chce byť pri rokovaniach o rozpočte Európskej únie na nasledujúcich sedem rokov konštruktívnym partnerom, s navrhovaným krátením eurofondov však nemôžeme súhlasiť. Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini po utorňajšom pracovnom obede s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom v Bruseli.Rokovania o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 až 2027 plánované na mimoriadnom summite 20. februára tak budú podľa premiéra komplikované.Aj keď ambíciou Michela je podľa Pellegriniho doviesť rokovania o rozpočte k dohode, predseda vlády nevylučuje, že sa to tak skoro nepodarí. Problémom sú totiž zatiaľ diametrálne odlišné postoje krajín, ktoré sú čistými prispievateľmi do rozpočtu únie a krajín využívajúcich eurofondy, medzi ktoré patrí aj Slovensko.Stretnutie predsedu vlády Petra Pellegriniho s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom je súčasťou tohtotýždňového kola rokovaní šéfa rady ohľadom nastávajúceho viacročného finančného rámca.Po diskusii s lídrami krajín Európskej únie chce Michel predostrieť rámec pre vyjednávanie o rozpočte na pripravovanom mimoriadnom summite Európskej únie, ktorý sa má konať 20. februára. Okrem Pellegriniho sa Michel v utorok stretáva s lídrami Lotyšska, Belgicka a Talianska. Stretnutia má však naplánované počas celého týždňa.Bilaterálne rokovanie premiéra Pellegriniho so šéfom Európskej rady pritom zároveň nadväzovalo na víkendový portugalský summit Priateľov kohézie, teda krajín, ktoré čerpajú zdroje z eurofondov.Lídri týchto krajín prijali deklaráciu, v ktorej odmietajú znižovanie európskych zdrojov určených na politiku súdržnosti a žiadajú ponechať ich na úrovni predchádzajúceho rozpočtu únie na roky 2014 až 2020. Zároveň sa zhodli, že s takýmto východiskom pocestujú aj na spomínaný summit 20. februára a v rokovaniach budú postupovať jednotne.Za znižovanie zdrojov rozpočtu sú predovšetkým čistí prispievatelia do rozpočtu Európskej únie ako sú Nemecko, Holandsko či Rakúsko. Jedným z ich argumentov je aj pomalé čerpanie eurofondov.Preto však Slovensko podľa premiéra Petra Pellegriniho žiada Európsku úniu aj o zjednodušenie postupov pri čerpaní eurofondov a taktiež o zvýšenie flexibility členských štátov pri využívaní peňazí z európskeho rozpočtu. Priestor na znižovanie rozpočtových zdrojov je podľa premiéra pri centrálne riadených programoch, ktoré riadi priamo Brusel.