Rokovania o vstupe Ukrajiny do EÚ by mali začať koncom roka, kľúčové je splnenie kritérií stanovených Európskou komisiou

2.10.2023 (SITA.sk) - Rokovania o vstupe Ukrajiny do Európskej únie by sa mali začať do konca roka. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to ukrajinský minister zahraničných vecí Po pondelkovom stretnutí s európskymi ministrami zahraničných vecí v Kyjeve, ktoré bolo historickou udalosťou, Kuleba poznamenal, že „témou, ktorá bola lajtmotívom všetkých prejavov, bolo členstvo Ukrajiny v EÚ“. „Ideme ďalej, očakávame rozhodnutie o začiatku rokovaní o členstve (v EÚ) do konca roka,“ vyhlásil šéf ukrajinskej diplomacie.„Obsah a atmosféra diskusie ukázali, že hovoríme ako rodina... Máme jeden cieľ a dnes sa to v Kyjeve výrazne prejavilo. Nič nám neponúkli, ale Ukrajina je prvotriedny štát a neuspokojujeme sa s ničím iným, len s prvotriednym členstvom. Je to len otázka času. Ukrajina aj európska strana sú odhodlané napredovať čo najrýchlejšie, berúc do úvahy všetky reformy, ktoré Ukrajina realizovala, realizuje a bude realizovať,“ skonštatoval Kuleba.Podľa neho Ukrajina splní všetkých sedem kritérií stanovených Európskou komisiou na začatie prístupových rokovaní, ale očakáva, že „nebudú predložené žiadne ďalšie požiadavky“.