Rokovania o začlenení daňovej brzdy do ústavného zákona sa neskončili, SaS nechce zvyšovať dane a odvody

Nechcú zvyšovanie daní a odvodov

Návrh prerokujú v máji

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Presadzovanie daňovej brzdy do novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti ešte stále nemá záver. Ako vo štvrtok povedal štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec (kandidoval za SaS), táto téma bola dlho zablokovaná. Ministerstvo financií nesúhlasilo s tým, aby sa daňová brzda začlenila do tohto zákona. Strana Sloboda a Solidarita zase nesúhlasila so schválením zákona bez daňovej brzdy, lebo podľa nich by to potom bolo len polovičné riešenie.„Je to jedna z tém, ktorú komunikujeme aj s novým premiérom,“ povedal Oravec. Podľa neho je možné ukázať, že veci, ktoré boli predtým zablokované, tak sa nájde spôsob, ako ich odblokovať. „A ako urýchlene schváliť ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a zároveň splniť požiadavku, aby tam aspoň v nejakej podobe bola daňová brzda,“ skonštatoval Oravec. Ďalšie rokovania sa ešte len uskutočnia, Oravec tak nechce predbiehať.Poslanci parlamentu už trikrát presunuli rokovanie novely o ústavnom zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Dôvodom sú nezhody v rámci zakomponovania daňovej brzdy do zákona. Cieľom strany SaS je, aby sa nezvyšovali daňovo-odvodové príjmy štátu. Teda, aby ľudia nemuseli platiť čoraz vyššie dane a odvody.Strana SaS na začlenení daňovej brzdy do ústavného zákona trvá, a to aspoň v základnej jednoduchej forme limitujúcej percentuálnu výšku celkového daňového zaťaženia voči HDP.Parlament naposledy presunul tento návrh v polovici marca s tým, že zaradený by mal byť na ďalšiu schôdzu, ktorá by sa mala začať 4. mája. Cieľom aktuálne vypracovanej novely je napríklad naviazanie sankčných pásiem dlhovej brzdy na čistý dlh či zavedenie výdavkových limitov, aby vláda nemíňala viac, ako si pôvodne v rozpočte naplánovala.