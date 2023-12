Rokovania s Ukrajinou o vstupe do EÚ je preceňované politické gesto, tvrdí premiér Fico

Európska perspektíva pre Ukrajinu

Kandidátske krajiny

Izrael proti militantnému hnutiu Hamas

15.12.2023 (SITA.sk) - Začatie rokovaní s Ukrajinou o vstupe do Európskej únie (EÚ) je podľa slovenského premiéra Roberta Fica Smer-SD ) politické gesto, ktoré je príliš preceňované.S rozhodnutím ale súhlasil, lebo tvrdí, že „Ukrajina aj iné krajiny si zaslúžia európsku perspektívu", lebo aj Slovensku pomohla. Ľudia by si však podľa neho nemali myslieť, že sa týmto gestom niečo zmení na bojisku alebo v postoji Slovákov voči Ukrajine.Vyjadril sa tak počas tlačovej konferencie na záver samitu EÚ v Bruseli, kde okrem iného naznačil, že panuje „posadnutosť Ukrajinou" a vnútorným problémom sa nevenuje dostatok pozornosti.„S Ukrajinou je treba začať hovoriť, teraz príde realita," povedal predseda slovenskej vlády, podľa ktorého sa ukážu príležitosti, pri ktorých sa Únia môže rozhodnúť proces prístupu spomaliť alebo ho prípadne zastaviť. Ukrajine však v európskej perspektíve podľa jeho slov praje všetko dobré a s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom sa pri nadchádzajúcom stretnutí v januári plánuje podeliť o slovenské skúsenosti z prístupového procesu.Fico vyjadril poľutovanie nad tým, že rovnako európski lídri nerozhodli aj o Bosne a Hercegovine. Ako vo štvrtok uviedol predseda Európskej rady Charles Michel , s ňou Únia plánuje začať rozhovory, „keď sa dosiahne potrebný stupeň súladu s kritériami členstva". Prístupové rozhovory vo štvrtok oznámila EÚ aj s Moldavskom a Gruzínsko dostalo štatút kandidátskej krajiny.Predseda slovenskej vlády sa vyjadril aj na margo revízie viacročného finančného rámca EÚ, ktorá bola podľa jeho slov navrhnutá predovšetkým preto, aby mohol euroblok poskytnúť Ukrajine peniaze. Toto opatrenie, ktoré zahŕňalo 50 miliárd eur pre Ukrajinu, vetoval maďarský premiér Viktor Orbán . To má podľa Fica logiku, keďže nechce platiť za niečo, z čoho nič nemá. Slovensko revíziu podporilo, pretože mu vyhovovala.Fico sa dotkol aj ďalšieho ozbrojeného konfliktu, a to vojny v Pásme Gazy, pričom skritizoval EÚ. V tejto otázke je podľa neho Únia rozdelená natoľko, že „nie je schopná sa dohodnúť na písomnom stanovisku, pokiaľ ide o Izrael, názory sú také rozdielne". Podľa premiéra má Izrael právo použiť primeranú silu v reakcii na teroristický útok palestínskeho militantného hnutia Hamas , ale každá odveta má svoje pravidlá stanovené medzinárodným a humanitárnym právom.Je podľa neho pokrytecké, že za dva mesiace vojny, EÚ nebola schopná nahlas hovoriť o humanitárnej kríze v Pásme Gazy a nepripomína Izraelu, že hoci má právo sa brániť a eliminovať teroristické štruktúry Hamasu, má na to limity.