Rokovanie NRSR sa ukončilo diskusiou k návrhu o nových pamätných dňoch

NRSR, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) - Diskusiou k návrhu vyhlásiť nové pamätné dni na pripomínanie začiatku a konca okupácie Československa ukončili v piatok poobede poslanci ôsmy rokovací deň 49. schôdze Národnej rady (NR) SR.Poslanci za OĽaNO navrhujú vyhlásiť 21. jún za Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska v roku 1991 a 21. august za Deň obetí okupácie Česko-Slovenska v roku 1968. Zmeny by chceli presadiť novelou zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.V závere piatkového rokovania sedelo v pléne len minimum poslancov, viacero návrhov z aktuálne schváleného programu schôdze bolo presunutých na jej záver pre neúčasť predkladateľov. Zo zhruba 150 bodov programu už zákonodarcovia prerokovali väčšinu.Rokovanie aktuálnej schôdze bude pokračovať v utorok (24. 9.) o 9.00 h prerokovaním návrhov týkajúcich sa preukazovania pôvodu majetku. Podpredseda NR SR Martin Glváč (Smer-SD) zároveň pripomenul, že v utorok plénum nebude hlasovať.Snemovňu tiež v stredu 25. septembra čaká ďalšia voľba kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR. Vybrať by mali štyroch chýbajúcich kandidátov. Do voľby sa prihlásilo 16 uchádzačov. Voliť budú už po piaty raz, doteraz sa im nepodarilo zvoliť dostatok kandidátov, ktorých by ponúkli na výber prezidentke Zuzane Čaputovej.