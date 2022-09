Rokovanie o mieri alebo pokračovanie vojenskej operácie? Prieskum ukázal postoj obyvateľov Ruska

Úroveň podpory vojny sa nezmenila

Mierové rokovania alebo vojenské operácie?

2.9.2022 (Webnoviny.sk) - Šesť mesiacov po rozpútaní krvavej vojny na Ukrajine podporuje ťaženie ruskej armády v susednom štáte až 76 % obyvateľov Ruska.Ako referuje web Ukrajinská pravda, vyplýva to z prieskumu Centra Levada medzi ruským obyvateľstvom, ktorý sa uskutočnil v dňoch 25. až 31. augusta.„Úroveň podpory akcií ruských ozbrojených síl na Ukrajine sa počas letných mesiacov nezmenila - 46 % ´určite podporuje´ akcie ruských ozbrojených síl a ďalších 30 % ich ´skôr podporuje´. Nepodporuje ich celkovo 17 % opýtaných," uvádza sa v záveroch z prieskumu. Najväčšia podpora akcií ruskej armády na Ukrajine bola zaznamenaná u staršej vekovej skupiny - až 85 %.V otázke, či je potrebné pokračovať vo vojenských operáciách alebo pristúpiť k rokovaniam, je ruská spoločnosť rozdelená takmer rovnako. Približne polovica Rusov (48 %) sa domnieva, že je potrebné pokračovať vo vojenských operáciách, o niečo menej (44 %), že by sa mali začať mierové rokovania.Zhruba tretina respondentov sa domnieva, že ľudia ako oni sú morálne zodpovední za smrť civilistov a ničenie na Ukrajine. Celkom 10 % sa domnieva, že to „určite nesú zodpovednosť“ a 23 % tvrdí, že zodpovednosť za dianie na Ukrajine „nesú do určitej miery". Až 60 % Rusov zastáva postoj, že nie sú zodpovední za smrť ukrajinských civilistov a spôsobené škody.