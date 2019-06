ROLAND GARROS: Kontová zmietla Stephensovú a postúpila do semifinále

Na archívnej snímke britská tenistka Johanna Kontová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ženy - dvojhra - štvrťfinále:

Johanna Kontová (26-V. Brit.) - Sloane Stephensová (7-USA) 6:1, 6:4



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 4. júna (TASR) - Britská tenistka Johanna Kontová postúpila do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži. V utorkovom štvrťfinále si bez ťažkostí poradila so sedmičkou podujatia Sloane Stephensovou z USA 6:1, 6:4.Kontová nevstúpila do zápasu jednoznačne, v prvom geme sa natrápila, vlaňajšia finalistka mala na dosah brejk, ale napokon si Britka postrážila podanie. Potom sa už dostala do tempa a Stephensovej prakticky nič nedovolila. V druhom sete pokračovala v skvelom výkone. Ťažila najmä zo svojho servisu, prehrala na ňom jediný fiftín.citovala Kontovú BBC.Dvadsaťosemročná Kontová je prvá Britka od roku 1983, ktorá sa prebojovala medzi najlepšiu štvorku na parížskej antuke, predtým sa to podarilo Jo Durieovej. V semifinále sa stretne s víťazkou zápasu medzi Češkou Markétou Vondroušovou a Chorvátkou Petrou Martičovou.