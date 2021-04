Roland Garros možno preložia na október, vo Francúzsku je ďalší celonárodný lockdown

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.4.2021 (Webnoviny.sk) - Pandemická situácia s koronavírusom vo Francúzsku sa nezlepšuje a organizátori Roland Garros začínajú uvažovať o presune najväčšieho antukového turnaja z mája na september. resp. október. Rovnaká situácia nastala už vlani, keď sa Medzinárodné majstrovstvá Francúzska v tenise hrali až v dňoch 27. 9.- 11. 10. Tohtoročný antukový superturnaj by sa mal začať 23. mája a vyvrcholiť 6. júna v Paríži.Francúzska ministerka športu Roxana Maracineanová naznačila, že rovnaký odklad by sa mohol udiať aj v tomto roku. Vo Francúzsku sa na Veľkonočnú sobotu začal už tretí celonárodný lockdown , ale veľké športové podujatia by mohli dostať výnimku. Samozrejme, tá by sa uplatnila iba v prípade dodržania prísnych hygienických pravidiel a opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu. Súčasné obmedzenia verejného života vo Francúzsky by mali trvať minimálne jeden mesiac.Z tohto dôvodu už preložili na októbrový termín najväčšiu jarnú cyklistickú klasiku Paríž-Roubaix . Pôvodne sa mala konať v nedeľu 11. apríla. "Sme v kontakte s organizátormi Roland Garros a rozprávame sa o zmene termínu podujatia. Chceme sa vyhnúť prípadnej kolízii s inými veľkými športovými akciami," uviedla pôvodom Rumunka Roxana Maracineanová, ktorá bola v minulosti úspešná plavkyňa.Netradičnú jesennú verziu Roland Garros vlani v októbri vo dvojhre ovládli Španiel Rafael Nadal a Poľka Iga Swiateková . Zatiaľ čo antukový kráľ Nadal získal rekordný trinásty titul, iba 19-ročná Swiateková sa v Paríži tešila z najväčšieho triumfu kariéry.