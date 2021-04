Roland Garros sa nebude konať v riadnom termíne, organizátori zverejnili nový dátum

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2021 (Webnoviny.sk) - Organizátori druhého grandslamového tenisového turnaja sezóny Roland Garros v Paríži posunuli štart tohtoročnej edície podujatia o jeden týždeň z 23. na 30. mája. Dôvodom je nepriaznivá situácia vo Francúzsku v súvislosti s pandémiou koronavírusu Podľa pôvodného zámeru mal prestížny antukový turnaj trvať od 23. mája do 6. júna, po novom to bude od 30. mája do 13. júna.Francúzi posun zdôvodnili snahou maximalizovať šancu na to, aby sa súboje konali aj pred čo najväčším množstvom priaznivcov, avšak v bezpečnom prostredí. Vlani tradičný jarný termín Roland Garros musela francúzska strana vymeniť za jesenný, hralo sa totiž až na prelome septembra a októbra s tisíckou fanúšikov každý deň.Odklad RG o jeden týždeň bude mať vplyv aj na ďalšie dianie v tenisovom kalendári, keďže od 7. júna sú naplánované turnaje v Stuttgarte, Nottinghame a 's-Hertogenboschi, všetko podujatia na tráve ako príprava na Wimbledon naplánovaný od 28. júna 2021.