Rolling Stones odohrali v Prahe koncert pre desaťtisíce fanúšikov

Mick Jagger z Rolling Stones, archívna snímka. Foto: TASR/AP Mick Jagger z Rolling Stones, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Praha 5. júla (TASR) - Legendárna britská skupina Rolling Stones odohrala v stredu večer koncert pre desaťtisíce fanúšikov na letisku v pražských Letňanoch.Kapela vedená frontmanom Mickom Jaggerom vystúpila na obrovskom pódiu pod štyrmi veľkými panelmi, na ktorých bežali zábery z diania na pódiu. Išlo o v poradí šieste vystúpenie "Valiacich sa kameňov" v Českej republike, informoval spravodajský server Novinky.cz.Členovia Rolling Stones na stredajšom koncerte odohrali mnoho svojich slávnych skladieb vrátane Street Fighting Man, It’s Only Rock’n’roll (But I Like It), Tumbling Dice, Paint It Black, Honky Tonk Women, Start Me Up, Gimme Shelter či (I Can’t Get No) Satisfaction.Základnú štvoricu - Mick Jagger (spev), Keith Richards (gitara), Ron Wood (basgitara) a Charlie Watts (bicie) - doplňovali viacerí ďalší muzikanti a vokalisti.Pražskú šou odštartovali švajčiarski rockeri z formácie Gotthard. Druhou predkapelou bol Pražský výběr Michaela Kocába, ktorý pri tejto príležitosti pripomenul odkaz bývalého českého a československého prezidenta Václava Havla.Praha bola predposlednou zastávkou európskej časti turné No Filter. Organizátori pred začiatkom koncertu očakávali najmenej 50.000 fanúšikov z rôznych častí Európy. Skupina Rolling Stones sa ešte 8. júla predstaví vo Varšave.