Rolls-Royce si v prípade brexitu bez dohody vytvorí skladové zásoby

Na ilustračnej snímke Rolls Royce Phantom Series II Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Farnborough 17. júla (TASR) - Britský výrobca motorov Rolls-Royce by si mohol začať koncom roka vytvárať skladové zásoby komponentov, ak by to vyzeralo, že Británia smeruje k odchodu z Európskej únie bez dohody. Uviedol to v utorok Warren East, generálny riaditeľ firmy.East na leteckom veľtrhu v Farnborough na otázky novinárov, či si jeho spoločnosť buduje skladové zásoby, povedal:Podľa neho tento bod je zatiaľ vzdialený celé mesiace, ale dodal, že ak k nemu firma pristúpi, tak pravdepodobne vo 4. kvartáli tohto roka.Generálny riaditeľ Rolls-Royce zároveň povedal, že stratégia brexitu premiérky Theresy Mayovej, tzv. Biela kniha, ktorú uverejnila minulý týždeň, je dobrá pre priemysel, ale potrvá ešte dlho, kým budú jasné všetky podrobnosti a firmy ich potrebujú poznať." skonštatoval generálny riaditeľ Rolls-Royce.