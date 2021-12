Roma Spirit 2021 pozná svojich laureátov

Ocenenie Roma Spirit 2021 spoznalo v stredu večer svojich laureátov. Sú nimi nezisková organizácia Návrat o. z., mesto Fiľakovo, boxerista Viliam Tankó. V kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ uspela spoločnosť Pasell Slovakia z Popradu, v kategórii Médiá získal ocenenie redaktor Jozef Šivák a v kategórii Kultúra si bronzovú sošku prevzal módny dizajnér Pavol Berky. O laureátoch rozhodla medzinárodná Odborná porota.





Osobitné postavenie spomedzi siedmich kategórií Roma Spirit má kategória Čin roka. Laureáta v tejto kategórii vybrala Porota Čin roka, ocenila precízne spracovaný Rómsko-slovenský frazeologický slovník, ktorého autorkou je Martina Horňáková. "Vytvorila slovník, ktorý doteraz neexistoval," konštatovala v mene Poroty čin roka jej predsedníčka Oli Džupinková. "Rómsky jazyk je ohrozený a často sa naň zabúda. Slovník Martiny Horňákovej považujeme za knihu, ktorá je budúcnosťou a mohla by sa dostať do čo najväčšieho počtu škôl či kultúrnych inštitúcií. Aby sa nezabúdalo na rómsky jazyk," dodala.Trinásty ročník Roma Spirit predstavil televíznym divákom program odovzdávania ocenení v novom formáte. Uskutočnilo sa v podobe zosnovaných nečakaných prekvapení a návštev laureátov. Večerom sprevádzali riaditeľka Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC) Magdaléna Rothová a odborník na sociálne začleňovanie Stano Daniel."Srdečne gratulujem všetkým finalistom k ich úžasnej a zmysluplnej práci. Ďakujem, že sú nám inšpiráciou ako sa popasovať s výzvami, ktorým naša spoločnosť čelí," uviedla Rothová za vyhlasovateľa ocenení a k netradičnému odovzdávaniu, ktoré sa tento rok pre pandemickú situáciu zaobišlo bez tradičného galavečera dodala: "Bola to nezabudnuteľná jazda so skvelým partnerom a tímom. Nevypovedateľnou odmenou celoročných príprav bola možnosť byť osobne pri odovzdávaní ocenení, zažiť úprimnú radosť a ľudskosť."Večer na televíznej Dvojke priniesol viaceré hudobné premiéry. Televízny debut mal výber skladieb z muzikálu Čhaj, či Cimbal súbor Eugena Vizváryho ml. Diváci si mohli pozrieť aj vystúpenie hudobníka a herca Dana Heribana v spojení s detským speváckym zborom Ďevjatkakhere čhave, ale aj vystúpenia speváčok Eriky Rein a Simy Magušinovej. Celý program Roma Spirit 2021 je dostupný v archíve RTVS.Roma Spirit je verejným ocenením a zviditeľnením príbehov a aktivít prinášajúcich riešenia výziev, ktorým čelia rómske komunity a celá spoločnosť. Oceňuje a širokej verejnosti približuje aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie.