|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Edmund
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. decembra 2025
Roma Spirit 2025 pozná svojich laureátov!
Slávnostný galavečer Roma Spirit 2025, ktorý sa uskutočnil vo Veľkej sále Slovenského rozhlasu, predstavil laureátov siedmich kategórií už 17. ročníka ocenenia.
Zdieľať
Podujatie opäť vyzdvihlo výnimočných ľudí, obce, školy, iniciatívy a organizácie, ktoré konkrétnou prácou a ľudským prístupom prispievajú k zlepšeniu života Rómov na Slovensku a k budovaniu rešpektujúcej spoločnosti.
V kategórii Nezisková organizácia zvíťazilo občianske združenie Svet ticha za systematickú podporu nepočujúcich Rómov, ktorí čelia dvojitej marginalizácii. V kategórii Spoločnosť a zamestnávateľ bola ocenená Základná škola Alma zo Zvolena za inovatívny inkluzívny model vzdelávania, ktorý vzniká v spolupráci s CEEV Živica.
Kategóriu Obec a mesto získalo Spišské Podhradie za dlhodobú a systematickú prácu v oblasti inklúzie marginalizovaných komunít. V kategórii Médiá si ocenenie odniesol Róbert Hamburgbadžo, novinár a moderátor, ktorý prináša do verejného priestoru autentický hlas mladej rómskej generácie. V osobnom príhovore poďakoval aj svojej nedávno zosnulej mame.
V kategórii Osobnosť zvíťazil futbalista a tréner mládeže Eugen Bari, známy ako „Romário zo Žitného ostrova“. Zo skromných podmienok sa prepracoval až do prvej ligy a dnes svojím príkladom motivuje mladých futbalistov. V kategórii Kultúra zvíťazil Gypsy Jazz Festival, ktorý pod vedením Miloša Suchomela spája rómsku hudobnú tradíciu, svetový jazz, balkánske rytmy aj slovenský folklór.
Ocenenie Čin roka si odniesol Miroslav Kováč, ktorý presadil rediagnostiku žiaka nespravodlivo zaradeného do špeciálnej školy a umožnil mu pokračovať v plnohodnotnom vzdelávaní.
Výnimočným momentom večera bolo udelenie osobitného ocenenia pre zakladateľku ACEC a autorku Roma Spirit Ľubomíru Slušnú Franz, ktorej organizátori vzdali poctu za jej dlhoročnú víziu, tvorivosť a schopnosť spájať ľudí naprieč komunitami. Jej slová zazneli jasne:
„Nie sme my a oni. Sme iba my — všetci, ktorým záleží na tom, kde a ako žijeme.“
Galavečerom sprevádzali Marcel Forgáč a Dominika Badžová. Atmosféru večera dotvorili umelci, medzi nimi Peter Lipa, Dusi Band Orchestra, Erika Rein a ERØ, či Fvck_Kvlt a mnohí ďalší.
Roma Spirit 2025 vyhlasujú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), Slovenská televízia a rozhlas (STVR) a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
Roma Spirit 2025 sa konalo pod záštiou verejného ochrancu práv Róberta Dobrovodského a prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorí podujatie podporili svojou osobnou účasťou.
Záznam galavečera odvysiela Slovenská televízia 10. decembra 2025 pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv.Foto – ACEC
Prečítajte si tiež
Nela Pocisková prichádza s magickou vianočnou skladbou Len to si želám – VIDEO