Roman Kýr generálnym riaditeľom novej divízie Henkel Consumer Brands

Consumer Brands

Silná platforma: portfólio s dôrazom na atraktívny rastový a maržový potenciál

Významné synergie a zlepšenie efektivity

16.1.2023 (Webnoviny.sk) -Roman Kýr v spoločnosti Henkel pôsobí vyše 20 rokov. Svoju kariéru odštartoval v roku 2001 ako Key Account manažér, neskôr zastával rôzne pozície v rámci marketingu, obchodu a category manažmentu nielen v rámci Česka, Slovenska, ale aj regionálnej centrály v CEE. Zodpovednosť za strategické obchodné riadenie zákazníkov prevzal v roku 2012 ako Obchodný riaditeľ. Od roku 2014 viedol divíziu Laundry & Home Care (Pracie a čistiace prostriedky) so zodpovednosťou za Srbsko, Čiernu Horu, Macedónsko a Albánsko. V roku 2017 sa vrátil do Českej republiky, kde bol menovaný na pozíciu generálneho manažéra divízie Laundry & Home Care pre Slovensko a Česko.Od 1. septembra 2019 prebral funkciu prezidenta Henkel ČR a od 1. októbra 2022 bol súčasne zodpovedný za riadenie divízie Beauty Care ako generálny manažér."S radosťou som prijal ďalšiu výzvu v nadchádzajúcej kariére. Verím, že spoločne s Henkel Consumer Brands budeme ako spoločnosť naďalej úspešní, ako aj v to, že tieto dve kategórie produktov patria dohromady. Ich zlúčením sa stávame jedným z najsilnejších dodávateľov v rámci drogistického tovaru v Čechách a na Slovensku, čo nám otvára ďalšie nové možnosti smerom k spokojnosti našich partnerov a spotrebiteľov," uvádzagenerálny riaditeľ Henkel Consumer Brands pre Slovensko a Česko.Nová divízia Henkel Consumer Brands umožní lepšie využiť celý potenciál pre organický a anorganický rast a zamerať sa na produkty s atraktívnym rastovým a maržovým potenciálom – nad rámec opatrení aktívneho riadenia portfólia, ktoré boli implementované do konca roku 2021.Ďalšie opatrenia zamerané na posilnenie portfólia budú zahŕňať odpredaj alebo zrušenie značiek a podnikania v oblastiach, ktoré nie sú pre spoločnosť kľúčové, ako aj akvizície v atraktívnych spotrebiteľských kategóriách.Zlúčením dvoch obchodných divízií dosiahne spoločnosť Henkel významné synergické úspory a zvýši svoju efektivitu a agilitu, čo jej zároveň umožní rýchlejšie a flexibilnejšie reagovať na zmeny vo vysoko nestabilnom podnikateľskom prostredí. Synergické úspory sa očakávajú v takých oblastiach ako administratíva, distribúcia, marketing a dodávateľský reťazec.Tým sa novej divízii Consumer Brands uvoľnia zdroje na zvýšenie a lepšie zacielenie investícií do strategických oblastí, akými sú napríklad digitalizácia výskumu a vývoja, elektronický obchod či udržateľnosť recyklovateľných obalových materiálov. Tieto synergie budú využité aj na posilnenie maržového profilu divízie.Zjednotené tímy: štíhlejšie štruktúry, rýchlejšie rozhodovanie a atraktívne príležitostiNová obchodná divízia bude zameraná na zákazníkov a predajné kanály – s jednotným prístupom k maloobchodníkom, obchodným a distribučným partnerom v rámci všetkých spotrebiteľských kategórií.Spoločný tím pod jednotným vedením sa zameria na ďalší rozvoj celej spotrebiteľskej divízie so štíhlejšími štruktúrami a rýchlejšími rozhodovacími procesmi. Nová divízia ponúkne pracovné miesta s väčšou zodpovednosťou a lepšími kariérnymi možnosťami, aby sa spoločnosť stala ešte atraktívnejším zamestnávateľom pre celé tímy, lídrov, talenty i nových zamestnancov.Informačný servis