Rómovia majú vlastné dialekty, vo východoslovenskom vyšla Nová zmluva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sabinov 11. júla (TASR) - Rómovia na Slovensku používajú viacero rómskych dialektov. Podľa odborníka má každý svoje regionálne odchýlky. Reaguje na to aj dvojjazyčné rómsko-slovenské vydanie Novej zmluvy, ktoré koncom júna uviedli do života v Sabinove.Ako uviedol vysokoškolský učiteľ rómskeho jazyka Katedry rómskej kultúry Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Stanislav Cina, v súvislosti s rómčinou sa na Slovensku hovorí o východoslovenskom, stredoslovenskom a západoslovenskom variante slovenskej rómčiny, z ktorých každý má svoje regionálne odchýlky.priblížil.Dvojjazyčný Nový Zákon je zámerne písaný vo východoslovenskom variante.vysvetlil jeden z prekladateľov do rómčiny Marek Olah, starší zboru a vedúci mládeže Apoštolskej cirkvi v Sabinove. Keď počas rokov 2007 až 2014 pracoval Olah spolu s tímom na preklade prvého jednojazyčného rómskeho prekladu Biblie, výber jazyka bola ľahká voľba. Nie už tvorba slov či výrazov, ktoré v rómčine nejestvujú. Tím ich preto vyjadril opisom. More sa preložilo ako veľká nádrž, slovo pohŕdať ako pozerať na niekoho dole. K voľbe dialektu Olah dodal, že prekladu rozumejú nielen v Čechách. Rómovia v Poľsku si s ním podľa neho dokonca pomáhajú pri svojom preklade.povedal o úspechu diela.Ako k rozmanitosti a odlišnosti rómskych dialektov používaných na Slovensku uviedol Cina, levočskí Rómovia nepoznajú slovo včera.