Rómski obyvatelia Rakús majú volebnú miestnosť priamo v osade

Rakúsy 10. novembra (TASR) – Obyvatelia rómskej osady pri obci Rakúsy v Kežmarskom okrese, majú ako jedni z mála na Slovensku možnosť voliť si svojich zástupcov vo volebnej miestnosti len pár metrov od svojho domu. Väčšina osád je totiž situovaná na periférii obcí a do príslušných okrskov tak voliči dochádzajú niekedy aj pár kilometrov.uviedol pozorovateľ miestnej volebnej komisie Gustáv Pišta.Väčšina opýtaných voličov, ktorí v sobotu prišli odovzdať svoj hlas v komunálnych voľbách, si blízkosť volebnej miestnosti pochvaľovala.konštatoval jeden z obyvateľov Rakús.Ladislav Pišta prišiel v sprievode svojej manželky a potvrdil, že na voľbách sa zúčastňujú pravidelne. Podľa neho je dôležité, aby ľudia odovzdali svoj hlas.konštatoval Rakúsan, ktorý to mal z domu do volebnej miestnosti približne 100 metrov.Priestor, v ktorom môžu voliči odovzdať svoj hlas, funguje priamo v osade pri Rakúsoch už približne 16 rokov. Nachádza sa v miestnom centre voľného času, ktoré nesie názov Cigánsky raj. Ešte jedna volebná miestnosť je aj v obci. Táto podtatranská obec má momentálne viac ako 3000 obyvateľov, z toho približne dve tretiny tvorí rómska komunita, ktorá žije takmer dva kilometre o centra dediny.Predseda komisie vo volebnom okrsku číslo 2. Damián Pružinský potvrdil, že voľby zatiaľ prebiehajú bez akéhokoľvek narušenia a ľudia chodia voliť postupne už od rána.konštatoval s tým, že v osade v Rakúsoch je takmer 1100 oprávnených voličov. Dodal, že voličov treba niekedy usmerňovať, ako voliť, že kandidátov treba krúžkovať i to, že obálku musia zalepiť a až tak hodiť do volebnej urny.