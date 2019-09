Rómski študenti SOŠ môžu požiadať o finančnú podporu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. septembra (TASR) – Rómovia študujúci na strednej odbornej škole (SOŠ) môžu požiadať o finančný príspevok, ktorý možno využiť v rámci štúdia i pri hľadaní budúceho zamestnania. Výzvu na podávanie žiadostí o podporu v programe vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov vyhlásil Rómsky vzdelávací fond.Uchádzači môžu o príspevok požiadať do 20. septembra.spresnil Andrej Belak z Nadácie Rómskeho vzdelávacieho fondu. Podmienkou pre uchádzačov je štúdium v jednom z odborov, po ktorom je dopyt na trhu práce a maximálny priemer známok do 2,5.dodal Belak. Zámerom projektu je zvýšiť počet Rómov s dosiahnutým stredným odborným vzdelaním, ktorí nadobudnú potrebné zručnosti pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce.Rómsky vzdelávací fond realizuje projekt s názvom Podpora vzdelávania a získavania zručností mladých Rómov od apríla 2018. Realizácia projektu potrvá päť rokov, od 1. apríla 2018 do 31. decembra 2022, zahŕňa teda štyri školské roky. Projekt sa realizuje v Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku.