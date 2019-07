Rómsky vzdelávací fond zmenšuje rozdiely vo vzdelávaní Rómov a Nerómov

Ilustračné foto Foto: FOTO TASR/František Iván Foto: FOTO TASR/František Iván

Bratislava 26. júla (TASR) – Projekt Rómskeho vzdelávacieho fondu sa prostredníctvom troch samostatných projektov s názvom Mentorská a tútorská podpora pre rómskych žiakov snaží prispieť k zmenšeniu rozdielov vo vzdelávacích výsledkoch Rómov a Nerómov. Robí preto kroky, ktoré podporujú kvalitné vzdelávanie Rómov, vrátane desegregácie vzdelávacích systémov. TASR o tom v piatok informovala Stanislava Dzuríková z Nadácie Rómskeho vzdelávacieho fondu.," uviedol Andrej Belák z Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap (REF) Slovensko. Projekty fungujú od novembra 2018 v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji.Za neúspechom vzdelávania Rómov vidí organizácia nedostatok potrebných podnetov zo strany sociálneho prostredia, teda najbližšej rodiny, ale tiež nedostatočnú podporu rodičov, ktorí vzdelanie nevnímajú ako hodnotu. Nedostatkom je aj absencia motivácie na učenie, podporovaná zo strany rodičov, ale aj nedostatočná integrácia rómskych žiakov do spoločnosti či traumatizujúci prvý kontakt so školou v dôsledku absencie predškolského vzdelávania.Dzuríková sa nazdáva, že na úspešnú realizáciu projektu bol kľúčovým výber dobrých mentorov. V každom z troch krajov máme 20 mentorov. "," vysvetlila.Každý mentor poskytuje mentorskú podporu v jednom mesiaci trom rómskym žiakom, ktorí žijú v niektorej z oprávnených obcí. Každému žiakovi sa mentor venuje najmenej osem hodín mesačne minimálne počas dvoch stretnutí.Projekty podporené Ministerstvom vnútra SR v rámci operačného programu Ľudské zdroje budú v troch krajoch realizovať do roku 2021.