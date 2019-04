Róna: O Orbánovom osude sa rozhodne v nadnárodných spoločnostiach

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 12. apríla (TASR) - Súčasnú maďarskú vládu budú Nemci ticho podporovať dovtedy, kým premiér Viktor Orbán dokáže potláčať aktivity odborárov a zabezpečovať tak lacnú pracovnú silu, ktorá sa nebúri. V piatkovom rozhovore pre denník Magyar Hang to uviedol maďarský ekonóm Péter Róna.povedal expert, ktorý pôsobí aj v Spojených štátoch.Podľa Rónu si Orbán uvedomuje, že Maďarsko je veľmi ťažké prispôsobiť Európe, pretože v momente, v ktorom by premiér zmenil svoju rétoriku na proeurópsku, by stratil veľkú časť svojich priaznivcov.(spravodajca TASR Ladislav Vallach)