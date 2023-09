Ronaldo chce viac, duel v Bratislave považuje za jeden z kľúčových

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo chce po méte 850 gólov v kariére dosiahnuť ešte viac. Túto hranicu prekročil v sobotňajšom ligovom zápase svojho Al-Nassr na pôde Al-Hazem (5:1). Už v piatok sa s reprezentáciou predstaví na bratislavskom Tehelnom poli v stretnutí kvalifikácie ME 2024, pričom duel so Slovenskom považuje za jeden z kľúčových.





Pre Ronalda nie je dosiahnutých 850 gólov konečnou métou. "Chcem viac. Pokiaľ hrám, chcem posúvať latku veľmi vysoko. Musím mať veľké ambície," povedal Ronaldo na stredajšej tlačovej konferencii v tréningovom centre Oeiras na predmestí Lisabonu.Portugalsko čakajú v nadchádzajúcom asociačnom termíne dva duely kvalifikácie EURO 2024, okrem piatkového súboja na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) v Bratislave (20.45 h) sa stretne v pondelok 11. septembra aj doma s Luxemburskom. Tridsaťosemročný kanonier oslávil v júni svoj dvojstý zápas za národné mužstvo gólom na pôde Islandu, kde zaistil svojmu tímu triumf 1:0. Portugalci momentálne vedú J-skupinu so ziskom 12 bodov, dva body za stopercentným lídrom zaostáva druhé Slovensko, ktoré má na konte tri víťazstvá a jednu remízu. "Tieto dva zápasy chcem vyhrať. Pokiaľ sa to stane, už sme v podstate postúpili," citovala 38-ročného útočníka agentúra AFP.V auguste uplynulo presne 20 rokov od prvého Ronaldovho zápasu v národnom tíme. Už niekoľko rokov je jeho kapitán, v roku 2016 ho priviedol k titulu majstra Európy. Pre krajinu to bol historicky prvý titul na významnom podujatí. "Chcem pokračovať, pretože sa cítim dobre a potrebný. Môže sa však stať čokoľvek," dodal Ronaldo s tým, že momentálne si chce užívať každý moment a za svoj cieľ si stanovil "excelentné EURO".