Ronaldo dosníval svoj najväčší sen o zisku titulu majstra sveta. Nastúpi ešte v reprezentácii?

12.12.2022 (Webnoviny.sk) - Hviezdny portugalský futbalista Cristiano Ronaldo po štvrťfinálovej prehre s Marokom na majstrovstvách sveta v Katare priznal, že jeho sen o zisku titulu majstra sveta sa zrejme nadobro rozplynul. Tridsaťsedemročný zakončovať však priamo neuviedol, či plánuje pokračovať v reprezentačnej kariére.V Katare síce skóroval len raz, ale stal sa vďaka tomu prvým hráčom histórie s gólom na piatich "mundialoch".„Nie je dôvod na unáhlené závery. Veľa sa toho povedalo, popísalo a špekulovalo, ale chcem, aby všetci vedeli, že moja oddanosť Portugalsku je neotrasiteľná. Vždy som bol len ďalší Portugalčan bojujúci za spoločný sen. Nikdy by som sa neotočil chrbtom spoluhráčom ani mojej krajine," napísal C. Ronaldo na svojom Instagrame.So 118 gólmi je najlepší reprezentačný strelec histórie a so 196 štartmi v drese Portugalska vyrovnal svetový rekord Kuvajťana Badra Al-Mutawu.„Môj najväčší sen bolo dostať Portugalsko na svetový vrchol. Počas mojich piatich MS v priebehu 16 rokov som vždy hral po boku skvelých hráčov a podporovali nás milióny Portugalčanov. Vždy som na ihrisku vydal zo seba všetko. Nikdy som neustúpil z boja a nevzdal som sa svojho sna. Bohužiaľ, ten sen sa skončil. Vezmite si z toho, čo chcete. Zatiaľ nemám čo viac povedať. Ďakujem Portugalsku aj Kataru. Ten sen bol krásny, pokým trval," dodal Ronaldo.Portugalčania si v Katare zahrali vo štvrťfinále MS tretíkrát - v Anglicku 1966 to dotiahli k bronzu a v Nemecku 2006 obsadili 4. priečku. Tentoraz majstri Európy z roku 2016 medzi najlepšiu štvoricu tímov neprenikli.Cristiano Ronaldo bude mať ďalšiu šancu zahrať si na veľkom turnaji na majstrovstvách Európy v roku 2024 v Nemecku. Nasledujúce MS sú na programe o dva roky neskôr v USA, Mexiku a Kanade, to už však bude mať 41 rokov.