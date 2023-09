Ronaldo je neskutočný strelec a Slováci očakávajú ťažký duel, podľa Calzonu však chcú uhrať dobrý výsledok

Ronaldo je neskutočný strelec

7.9.2023 (SITA.sk) - Na slovenských futbalových reprezentantov čaká v piatok papierovo najťažšia prekážka v rámci J-skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku.Na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave nastúpia oproti štvrťfinalistom vlaňajších majstrovstiev sveta a kontinentálnym šampiónom z roku 2016 - mužstvu Portugalska.V doterajších štyroch dueloch získali Slováci solídnych desať bodov a v tabuľke sú po odohratí štyroch duelov na postupovom druhom mieste za dosiaľ stopercentnými Portugalčanmi.Spomedzi slovenských hráčov má najväčšie skúsenosti zo zápasov proti najväčšej portugalskej hviezde Cristianovi Ronaldovi obranca a kapitán Milan Škriniar „Hrať proti nemu je ťažké. Je to neskutočný strelec, ani neviem, koľko gólov dal... Musíte byť ostražitý, pretože dokáže dať gól hlavou, ľavačkou, pravačkou, všetkým možným... Ťažko sa proti nemu hrá, veľmi ťažko sa bráni, ale verím, že spoločnými silami a tímovo ho zastavíme. Ale nielen jeho, pretože Portugalsko nie je len o ňom, ale aj o ďalších hráčoch,“ vyhlásil Škriniar, ktorý má v portugalskom mužstve spoluhráča z parížskeho Saint-Germain - stredopoliara Vitinhu.Defenzívny stredopoliar slovenského tímu Stanislav Lobotka tvrdí, že akýkoľvek bodový zisk proti Portugalčanom bude považovať za cenný, keďže v kvalifikačnej skupine môže z pohľadu postupu v konečnom účtovaní rozhodovať každý bod. Priznal, že portugalská nula v kolónke inkasovaných gólov v doterajšom priebehu kvalifikácie ho nestraší.„Ak aj zostane, ale my získame bod v zápase, dobre tak. Lebo my nemáme čo stratiť,“ poznamenal hráč talianskeho majstra SSC Neapol Reprezentačné A-mužstvá Slovenska a Portugalska sa v minulosti stretli dvakrát. Po prvý raz to bolo 30. marca 2005 v rámci kvalifikácie o postup na MS 2006 v Nemecku. Na starom štadióne na Tehelnom poli v Bratislave pred 28-tisíc divákmi sa vtedy zrodila remíza 1:1, i keď Slováci mohli aj vyhrať. O približne dva mesiace v Lisabone zvíťazili Portugalčania 2:0.„Netreba predstavovať toto mužstvo, je jedno z najlepších na svete. Cristiano Ronaldo je jeho symbolom, ale pre nás je zásadná jeho tímová sila. Takže je to ťažký súper, ale chceme uhrať dobrý výsledok,“ uviedol kouč Calzona na margo najbližšieho súpera jeho zverencov, ktorí sa budú môcť spoľahnúť na podporu vypredaného štadióna na Tehelnom poli.