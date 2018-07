Rooney debutoval v MLS, D.C. United pokrstili nový štadión víťazstvom

Wayne Rooney. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. júla (TASR) – Anglický futbalista Wayne Rooney debutoval v noci na nedeľu v americkej MLS. Svojmu tímu D.C. United pomohol prihrávkou k domácemu víťazstvu nad Vancouverom Whitecaps 3:1. Rooneyho debut bol zároveň premiérovým zápasom United na novom domácom štadióne Audi Field s kapacitou 20-tisíc divákov.Tridsaťdvaročný útočník naskočil do zápasu v 58. minúte za stavu 1:0, keď nahradil Darrena Mattocksa.povedal tréner United Ben Olsen. Historicky najlepší strelec Anglicka stál v 69. minúte pri zrode akcie, ktorá viedla k druhému gólu United. Rooney mohol svoj premiérový štart okoreniť aj gólom, no v 79. minúte kryl jeho hlavičku z 5 metrov brankár hostí Brian Rowe. Už o minútu neskôr sa však predsa len zapísal do štatistík, keď prihrával Arriolovi na tretí gól domácich.povedal Rooney po úvodných 30 minútach v drese United.Aj napriek pozornosti, ktorú vyvolal jeho príchod do USA, nezmenil Rooney svoje návyky.Rooney sa k aktuálne poslednému tímu Východnej konferencie MLS pripojil po sezóne strávenej vo svojom materskom klube FC Everton. "Wazza" obliekal 13 sezón dres Manchestru United, s ktorým získal okrem iného päť majstrovských titulov a v sezóne 2007/08 vyhral Ligu majstrov. Za "červených diablov" odohral 559 zápasov a s 253 gólmi je historicky najlepším strelcom klubu.