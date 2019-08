Rooney spoznal trest za červenú kartu zo zápasu proti New Yorku

Wayne Rooney, archívna snímka. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 28. augusta (TASR) - Anglický futbalový útočník Wayne Rooney z DC United dostal za červenú kartu v stretnutí MLS proti New Yorku Red Bulls napokon dvojzápasový trest. Rozhodca ho vylúčil za inzultáciu stredopoliara Red Bulls Cristiana Casseresa a následne disciplinárna komisia pridala k automatickej jednozápasovej suspendácii jeden duel navrch.Tridsaťtriročný kanonier už vynechal pre trest zápas s Philadelphiou Union a nebude k dispozícii ani na najbližší v Montreale. Bývalý anglický reprezentant bude od januára pokračovať v kariére v Derby County, keď sa s anglickým druholigistom dohodol na zmluve hrajúceho trénera do leta 2021 s možnosťou ročného predĺženia. Informovala o tom agentúra AFP.