Ropný sektor v Novom Mexiku môže stáť daňových poplatníkov miliardy

Ťažobné koncerny v Novom Mexiku vyčlenili na prípadnú likvidáciu ťažobných vrtov a inej infraštruktúry v tomto americkom štáte iba zlomok z celkovo odhadovaných nákladov. To znamená, že odstránenie týchto zariadení a návrat oblastí do pôvodného stavu budú musieť zaplatiť v drvivej miere daňoví poplatníci. Poukázala na to štúdia Centra pre aplikovaný výskum (Center for Applied Research).





Nové Mexiko patrí medzi štáty s vysokou produkciou ropy a plynu v USA. Podľa tamojších nariadení musia ťažobné koncerny vyčleniť na budúce uzatvorenie svojich vrtov a inej infraštruktúry stanovenú sumu, ktorej hodnota sa pohybuje v závislosti od toho, koľko vrtov firma prevádzkuje. Peniaze sa použijú v prípade, že spoločnosť skrachuje, alebo vrt už nevyužíva.Podľa štúdie uskutočnenej v spolupráci s agentúrami v Novom Mexiku, ktoré dohliadajú na rozvoj ropného a plynárenského sektora, sú však stanovené požiadavky veľmi nízke. Centrum odhaduje, že uzatvorenie celkovej ropnej a plynárenskej infraštruktúry v Novom Mexiku, na pôde štátu aj na súkromných pozemkoch, by stálo približne 8,38 miliardy USD (6,88 miliardy eur). Suma vyčlenená firmami však dosahuje iba zhruba 201 miliónov USD. To znamená schodok na úrovni takmer 8,2 miliardy USD."Výsledok je šokujúci," povedala komisárka Nového Mexika pre rozvoj územia Stephanie Garcia Richardová. Daňoví poplatníci by tak podľa nej museli zaplatiť obrovské sumy, ktoré by sa mohli použiť napríklad na školstvo. Ako dodala, nároky v tejto oblasti bude potrebné výrazne zvýšiť.Štúdia nezahŕňa náklady spojené s ukončením činnosti ropných a plynárenských prevádzok na federálnej pôde. Tá tvorí takmer tretinu územia Nového Mexika a v jej prípade platia odlišné nariadenia.