Rory Sabbatini sa na turnaji PGA v Palm Beach Gardens zlepšil a postúpil do 3. kola

Stačilo by aj menej

Víťaz turnaja dvojíc

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.2.2020 (Webnoviny.sk) - Reprezentant SR v golfe Rory Sabbatini postupil do 3. kola na turnaji The Honda Classic vo floridskom Palm Beach Gardens, ktorý je súčasťou PGA Tour.Rodák z juhoafrického Durbanu na podujatí s dotáciou 7 miliónov amerických dolárov mal po prvom kole bilanciu jeden úder nad par (71), no v piatok dosiahol jeden úder pod par ihriska (69).Na prienik ďalej by stačila Sabbatinimu aj o štyri údery horšia bilancia. Lídrom podujatia je domáci Brendan Steele (135) s piatimi údermi pod par. Štyridsaťtriročný Sabbatini v druhom kole zahral dvakrát birdie, na jeho konto raz pribudlo bogey.Predtým vo štvrtok mal trikrát bogey a dvakrát birdie. Rovnakú bilanciu, teda rovný par ihriska, má po prvých dvoch kolách desať hráčov vrátane Sabbatiniho.Rory Sabbatini sa v polovici decembra stal spolu s Američanom Kevinom Twayom víťazom turnaja dvojíc QBE Shootout.Na podujatí s celkovou dotáciou 3,5 milióna amerických dolárov triumfovali s bilanciou 31 úderov pod par ihriska a náskokom dvoch rán pred najbližšími prenasledovateľmi - Jasonom Kokrakom a J. T. Postonom.Juhoafrický rodák sa stal vôbec prvým hráčom so slovenským občianstvom, ktorý ovládol jeden z turnajov pod hlavičkou PGA Tour. V minulosti si pripísal ešte vo farbách rodnej krajiny šesť turnajových prvenstiev na tejto úrovni.