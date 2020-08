RosenHAUS prinesie do Vrakune moderné bývanie, možnosti relaxu aj nové služby

Pribudne zeleň aj nové detské ihrisko

V pláne sú aj nové parkovacie miesta

O spoločnosti MartinDevelopment

28.8.2020 (Webnoviny.sk) -V ponuke nového projektu sú 1-izbové až 4-izbové byty s výmerami od 31,57 m2 po 169,51 m2, dodané v prevedení štandard. S výnimkou štyroch bytov na druhom podlaží disponujú všetky byty balkónom a byty na najvyššom, 11. podlaží komfortnou terasou. Predpredaj bytov bol v týchto dňoch spustený a nové bývanie je k dispozícií už od 73 800 Eur. K bytom je možné dokúpenie parkovacieho státia v podzemnej garáži a pivnice. "Výstavba projektu, ktorý má platné všetky povolenia a súhlasy, začne už v najbližších dňoch. Dokončenie hrubej stavby je predpokladané v 3. štvrťroku 2022 a kolaudácia v 1. štvrťroku 2023," hovorí konateľ spoločnosti Martin Keszöcze.RosenHAUS prinesie do Vrakune, okrem nového bývania, aj ďalšie služby pre všetkých obyvateľov. "Našim zámerom je, aby projekt zapadol do okolitého prostredia a priniesol pridanú hodnotu aj pre tých obyvateľov, ktorí bývajú v okolí. Vytvoríme nové detské ihrisko, menšie námestie – piazzetta s relaxačno-oddychovou zónou, vzniknú nové obchodné priestory pre menšie prevádzky, ako napríklad kaviareň, ambulanciu či kvetinárstvo. Veľký dôraz dávame na ekológiu. Naplánované je vybudovanie polopodzemných kontajnerov na zmesový aj triedený odpad. Využiť chceme aj dažďovú vodu, keďže je v prostredí nenahraditeľná pre reguláciu klímy, udržiavanie vodnej rovnováhy a pomáha v boji proti suchu. Plánujeme vytvorenie extenzívnej zelenej strechy, či vybudovanie parkovacích plôch, z ktorých časť bude plne zelená formou ekologických zatrávňovacích modulov. Výrubu zelene sa obyvatelia báť tiež nemusia. Práve naopak. Existujúcu zeleň rozšírime o ďalšie plochy, vysadíme nové dreviny, ktoré doplnia tie súčasné. Množstvo zelene tak bude väčšie ako je v súčasnosti," hovorí Martin Keszöcze.Asi najvážnejším problémom celej Bratislavy, mestskú časť Vrakuňa nevynímajúc, je problém parkovania. "Uvedomujeme si, že realizácia bytového domu prinesie so sebou aj množstvo obmedzení, za ktoré sa obyvateľom okolitých bytových domov vopred ospravedlňujeme. Preto sme ešte v marci 2020 zahájili komunikáciu s vedením mestskej časti Bratislava – Vrakuňa, v rámci ktorej sme navrhovali aj viaceré alternatívy vybudovania dočasných parkovacích miest pre obyvateľov. Žiaľ, ku dnešnému dňu nebol zo strany mestskej časti realizovaný žiadny krok, ktorý by realizáciu takýchto dočasných parkovacích miest umožnil. Budeme však naďalej pokračovať v komunikácií s vedením mestskej časti v snahe čo najskôr náhradné parkovacie miesta vybudovať," uzatvára Martin Keszöcze.Viac informácií o projekte je k dispozícií na www.rosenhaus.sk Bratislavská spoločnosť MartinDevelopment už viac ako päť rokov vdychuje nehnuteľnostiam nový život. Pretvára chátrajúce a nefunkčné v moderné a hodnotné. Špecializuje sa najmä na výstavbu menšieho rezidenčného bývania na miestach, ktoré pre ostatných developerov nie sú zaujímavé. Tak, napríklad, na mieste desiatky rokov chátrajúceho betónového skeletu materskej školy v Leviciach, vznikne už čoskoro nové bývanie. Vo svojom portfóliu má MartinDevelopment aj bratislavské projekty Mierová, GalvaniHOME, Vila Grand Vue, projekt Rezidencia Ruža v Ružomberku či Grófova Alej v Martine. Aktuálne pripravuje aj pilotný projekt v Českej republike.Informačný servis