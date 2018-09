Roskosmos nekomentuje dohady, že otvor v Sojuze vyvŕtali Američania

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 12. septembra (TASR) - Ruská kozmická agentúra Roskosmos odmietla v stredu komentovať článok ruského denníka Kommersant, podľa ktorého otvor do plášťa vesmírneho modulu Sojuz vyvŕtali americkí astronauti. Informovala o tom v stredu agentúra TASS, ktorá dodala, že denník sa vo svojom článku odvolal na zdroj z Roskosmosu.Motívom konania amerických astronautov bola údajne snaha dosiahnuť, aby sa na Zem čo najrýchlejšie vrátil jeden z členov posádky, ktorý ochorel.Podľa Kommersantu si Roskosmos vyžiadala od amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) videozáznamy z ISS zachytávajúce súčasnú posádku a správy o ich terajšom zdravotnom stave. Samotný Kommersant však uviedol, že šanca na získanie takýchto informácií je veľmi malá vzhľadom na lekárske tajomstvo.Hovorca Roskosmosu Vladimir Ustimenko v stredu podľa agentúry RIA Novosti uviedol, že Roskosmos sa ku kauze nebude vyjadrovať až do skončenia vyšetrovania incidentu.K mimoriadnej situácii na ISS došlo 30. augusta, pričom sa prejavila náhlym poklesom tlaku. Posádka ISS postupnou hermetizáciou jednotlivých sekcií ISS a k nej pripojených modulov našla trhlinu vo vonkajšom plášti Sojuzu MS-09. Ešte v ten istý večer sa ju podarilo utesniť pomocou epoxidovej silice a tlak na ISS sa stabilizoval. Ďalší deň kozmonautiešte spevnili ďalšou vrstvou hermetického materiálu.Agentúra RIA Novosti pred časom - s odvolaním sa na dva zdroje - uviedla, že príčinou dehermetizácie bola chyba, ktorá vznikla ešte počas výroby, keď neznáma osoba vyvŕtala otvor do korpusu modulu. Ešte predtým sa zvažovala aj verzia, že otvor v plášti modulu spôsobil náraz mikrometeoritu.Interným vyšetrovaním u výrobcu korpusu - vo firme Energija - sa potvrdila verzia o poškodení vo výrobe, ale konkrétneho páchateľa sa nepodarilo určiť.Na palube ISS sa v súčasnosti nachádza šesť členov posádky: veliteľ Drew Feustel, letoví inžinieri Ricky Arnold a Serena Auňónová-Chancellorová z americkej vesmírnej agentúry NASA, Alexander Gerst z Európskej vesmírnej agentúry (ESA) a ruskí kozmonauti Oleg Artemjev a Sergej Prokopjev.