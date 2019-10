Rosnefť prešla pri exportných kontraktoch z dolárov na eurá

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Verona/Moskva 25. októbra (TASR) - Ruský ropný koncern Rosnefť plne zmenil menu svojich kontraktov z dolárov na eurá. Týmto spôsobom chce ochrániť svoje transakcie pred sankciami USA, povedal vo štvrtok (24. 10.) výkonný riaditeľ najväčšej ruskej ropnej spoločnosti Igor Sečin.Tento krok Rosnefti je vnímaný ako súčasť širšej snahy Ruska znížiť svoju závislosť od dolára. Nie je však pravdepodobné, že by to viedlo k rýchlemu zvýšeniu úlohy eura pre Rusko vzhľadom na negatívne úrokové sadzby v eurozóne.povedal Sečin na ekonomickom fóre vo Verone.Agentúra Reuters už skôr v októbri uviedla, že štátom kontrolovaná Rosnefť stanovila euro ako defaultnú menu pre všetky nové exportné kontrakty. Washington hrozí uvalením sankcií na Rosnefť pre operácie firmy vo Venezuele. Ruský koncern uviedol, že by to bolo protiprávne.Rosnefť vlani vyviezla ropu a ropné produkty v hodnote 5,7 bilióna RUB (80,07 miliardy eur).Najväčší ruský producent skvapalneného plynu, spoločnosť Novatek, takisto vo štvrtok uviedla, že väčšina jej kontraktov je už v eurách, aby sa vyhla dôsledkom amerických sankcií.(1 EUR = 71,1856 RUB)