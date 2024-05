Roth Neveďalová: Vo vnímaní rovnosti mužov a žien sa posúvame dopredu (video)

Prestávame hovoriť o oblečení

Treba zmenu aj na európskej úrovni

27.5.2024 (SITA.sk) - Vo vnímaní rovnosti mužov a žien sa posúvame dopredu, myslí si poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) a kandidátka v nadchádzajúcich eurovoľbách Katarína Roth Neveďalová Smer-SD ).V rozhovore pre agentúru SITA na margo toho, že sa venuje problematike rovnosti a právam žien, poznamenala, že azda najlepším cieľom v tejto oblasti by bolo, aby už túto otázku nebolo potrebné riešiť.„To by bol možno najlepší cieľ, aby sme prestali rozlišovať, že musíme riešiť práva nejakej skupiny ľudí, ale aby všetci mali dostatočné práva na to, aby sme nemuseli o nich hovoriť,“ vyjadrila sa.Podotkla, že počas rokov, odkedy ako 26-ročná nastúpila do EP, nastal posun aj vo vnímaní žien v politike. (Roth Neveďalová bola v čase svojho prvého zvolenia do EP v roku 2009 najmladšou slovenskou europoslankyňou, pozn. SITA).„Už prestávame hovoriť o oblečení, hovoríme o tom, o čom hovoria,“ vyjadrila sa. Ako príklad uviedla dosluhujúcu slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú „Pretože za tých päť rokov jej prezidentovania sa hovorilo, že „chceli sme prezidenta, dostali sme šatník“. Veľakrát sa hovorilo o tom, čo má oblečene, ako je učesaná, ako pôsobí, ako rozpráva, ale menej sa hovorilo o tom, čo hovorí,“ skonštatovala.Zdôraznila, že toto je potrebné zmeniť i v slovenskej politike, no aj na európskej úrovni. Poznamenala, že ďalším cieľom, ktorý by chcela dosiahnuť, je, aby sa o mužoch i ženách v politike hovorilo rovnako, a teda, aby bolo témou to, čo hovoria, nie to, ako vyzerajú.