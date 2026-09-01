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01. septembra 2026
Rovnaký názov, no rozdiely sú markantné. Koľko zarobí futbalový Slovan a hokejová Nitra v Lige majstrov? – VIDEO
Prezident HK Nitra Miroslav Kováčik priznal, že tieto financie nie sú také významné, aby to zmenilo fungovanie klubu do ďalekej budúcnosti. Rád by si to vymenil s futbalovým Slovanom. Liga majstrov nemá ...
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1.9.2026 (SITA.sk) - Prezident HK Nitra Miroslav Kováčik priznal, že tieto financie nie sú také významné, aby to zmenilo fungovanie klubu do ďalekej budúcnosti. Rád by si to vymenil s futbalovým Slovanom.
Liga majstrov nemá len futbalovú, ale aj svoju hokejovú verziu. V oboch bude mať Slovensko zastúpenie - ide o ŠK Slovan Bratislava a HK Nitra.
Zatiaľ čo prvý menovaný klub zarobí desiatky miliónov, druhý hrá prakticky len o drobné. Rozdiely v odmenách sú markantné, no prestíž je relatívne rovnaká.
"Belasí" sa museli prebojovať do hlavnej fázy tromi predkolami, no Nitra mala účasť medzi elitou už jasnú, no je nutné dodať, že v hokeji sa žiadna kvalifikácia nehrá.
Slovan aj pre doteraz šesť odohraných zápasov zarobil takmer 19 miliónov eur za postup medzi elitu v "milionárskej súťaži", "corgoni" získajú 90-tisíc eur za rovnaký počet duelov.
Zatiaľ čo vo futbale sa pripíše prémia za výhru či remízu, v hokeji niečo také doposiaľ nejestvuje. Hráči spod Zobora tak môžu zarobiť viac až pri postupe do play-off, čo platí aj pre Bratislavčanov.
Porovnanie:
ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov doteraz zarobil 18,62 milióna eur. Za triumf zinkasuje aj 2,1 milióna eur a 700-tisíc eur za každú remízu, pri prehre nedostane nič. Ak by sa dostal do vyraďovacej časti z 1. až 8. miesta, tak by sa radoval aj zo sumy dvoch miliónov eur. A ak by to bolo z 9. až 16. priečky, dostali by milión eur. Na opačnom konci tabuľky by to vyzeralo nasledovne - posledný tím na 36. pozícii by získal 275-tisíc eur, každé jedno umiestnenie nahor bude suma vyššia o rovnakú čiastku. To značí, že v najhoršom prípade bez čo i len bodu a posledného miesta by dostal za účasť takmer 18,9 milióna eur.
HK Nitra automaticky získala 90-tisíc eur za účasť v hokejovej LM. V prípade akéhokoľvek výsledku či umiestnenia nedostane nič navyše. Ak by si zahrala v osemfinále, štvrťfinále či semifinále, tak zhodne zinkasuje ďalších 30-tisíc eur za každé kolo play-off. Ak by prehrala až vo finále, odmena by bola vo výške 50-tisíc eur, ak by to celé ovládla, tak prémia bude vo výške rovných 100-tisíc eur. Celkovo má teda istú sumu len 90-tisíc eur, čo je o 18,8 milióna eur menej než Slovan.
Prezident HK Nitra Miroslav Kováčik priznal, že tieto financie nie sú také významné, aby to zmenilo fungovanie klubu do ďalekej budúcnosti. Rád by si to vymenil s futbalovým Slovanom.
"Nemálo nás bude stáť aj let do Fínska, ubytovanie a ďalšia réžia súbojov. Robiť hokej celkovo nie je ziskové. Máte radosť, keď ste po sezóne na nule. V Nitre hospodárime zodpovedne, výdavky si plníme načas. Klub je zo strany partnerov financovaný riadnymi sponzorskými zmluvami, nie pôžičkami. To nás odlišuje od niektorých iných tímov," povedal pre web my.sme.sk.
Svoje účinkovanie začne Nitra na domácom ľade proti švédskemu majstrovi Skelleftea AIK v piatok 4. septembra.
Následne ju čaká ešte duel pod Zoborom s Växjö Lakers a následne sa presunie postupne do fínskeho mesta Kouvola s klubom Kookoo a v krajine ostane, no už v meste Lappeenranta, kde hráva tím SaiPa.
Základnú časť dohrá v októbri na ľade švajčiarskeho Fribourgu a doma so švédskym protivníkom Rögle BK. Slovenskú Tipsport ligu odštartuje 15. septembra pikantným súbojom na vlastnom ľade proti HC Slovan Bratislava.
Zdroj: SITA.sk - Rovnaký názov, no rozdiely sú markantné. Koľko zarobí futbalový Slovan a hokejová Nitra v Lige majstrov? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Liga majstrov nemá len futbalovú, ale aj svoju hokejovú verziu. V oboch bude mať Slovensko zastúpenie - ide o ŠK Slovan Bratislava a HK Nitra.
Zatiaľ čo prvý menovaný klub zarobí desiatky miliónov, druhý hrá prakticky len o drobné. Rozdiely v odmenách sú markantné, no prestíž je relatívne rovnaká.
Hokej sa môže len učiť
"Belasí" sa museli prebojovať do hlavnej fázy tromi predkolami, no Nitra mala účasť medzi elitou už jasnú, no je nutné dodať, že v hokeji sa žiadna kvalifikácia nehrá.
Slovan aj pre doteraz šesť odohraných zápasov zarobil takmer 19 miliónov eur za postup medzi elitu v "milionárskej súťaži", "corgoni" získajú 90-tisíc eur za rovnaký počet duelov.
Zatiaľ čo vo futbale sa pripíše prémia za výhru či remízu, v hokeji niečo také doposiaľ nejestvuje. Hráči spod Zobora tak môžu zarobiť viac až pri postupe do play-off, čo platí aj pre Bratislavčanov.
Porovnanie:
ŠK Slovan Bratislava v Lige majstrov doteraz zarobil 18,62 milióna eur. Za triumf zinkasuje aj 2,1 milióna eur a 700-tisíc eur za každú remízu, pri prehre nedostane nič. Ak by sa dostal do vyraďovacej časti z 1. až 8. miesta, tak by sa radoval aj zo sumy dvoch miliónov eur. A ak by to bolo z 9. až 16. priečky, dostali by milión eur. Na opačnom konci tabuľky by to vyzeralo nasledovne - posledný tím na 36. pozícii by získal 275-tisíc eur, každé jedno umiestnenie nahor bude suma vyššia o rovnakú čiastku. To značí, že v najhoršom prípade bez čo i len bodu a posledného miesta by dostal za účasť takmer 18,9 milióna eur.
HK Nitra automaticky získala 90-tisíc eur za účasť v hokejovej LM. V prípade akéhokoľvek výsledku či umiestnenia nedostane nič navyše. Ak by si zahrala v osemfinále, štvrťfinále či semifinále, tak zhodne zinkasuje ďalších 30-tisíc eur za každé kolo play-off. Ak by prehrala až vo finále, odmena by bola vo výške 50-tisíc eur, ak by to celé ovládla, tak prémia bude vo výške rovných 100-tisíc eur. Celkovo má teda istú sumu len 90-tisíc eur, čo je o 18,8 milióna eur menej než Slovan.
Prezident HK Nitra Miroslav Kováčik priznal, že tieto financie nie sú také významné, aby to zmenilo fungovanie klubu do ďalekej budúcnosti. Rád by si to vymenil s futbalovým Slovanom.
"Nemálo nás bude stáť aj let do Fínska, ubytovanie a ďalšia réžia súbojov. Robiť hokej celkovo nie je ziskové. Máte radosť, keď ste po sezóne na nule. V Nitre hospodárime zodpovedne, výdavky si plníme načas. Klub je zo strany partnerov financovaný riadnymi sponzorskými zmluvami, nie pôžičkami. To nás odlišuje od niektorých iných tímov," povedal pre web my.sme.sk.
Náročný program aj súperi
Svoje účinkovanie začne Nitra na domácom ľade proti švédskemu majstrovi Skelleftea AIK v piatok 4. septembra.
Následne ju čaká ešte duel pod Zoborom s Växjö Lakers a následne sa presunie postupne do fínskeho mesta Kouvola s klubom Kookoo a v krajine ostane, no už v meste Lappeenranta, kde hráva tím SaiPa.
Základnú časť dohrá v októbri na ľade švajčiarskeho Fribourgu a doma so švédskym protivníkom Rögle BK. Slovenskú Tipsport ligu odštartuje 15. septembra pikantným súbojom na vlastnom ľade proti HC Slovan Bratislava.
Zdroj: SITA.sk - Rovnaký názov, no rozdiely sú markantné. Koľko zarobí futbalový Slovan a hokejová Nitra v Lige majstrov? – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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