Rovnoprávnosť žien na Slovensku zvýši celoštátna stratégia, štát bude viac trestať aj pacháteľov domáceho násilia

28.4.2021 (Webnoviny.sk) - Rovnoprávnosť žien by mala zvýšiť celoštátna stratégia rovnosti mužov a žien na roky 2021 až 2027. Tú na stredajšom rokovaní spolu s akčným plánom rovnosti pre rovnaké obdobie schválila vláda . Štát chce v rámci stratégie napríklad adekvátnejšie stíhať a trestať páchateľov domáceho násilia či spustiť reformu odmeňovania učiteľov a iných profesií s nadpriemerným zastúpením žien.Stratégia si zároveň kladie za cieľ zabezpečiť dostatočný počet regionálne dostupných špecializovaných podporných služieb pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chce zlepšiť aj podmienky pre zosúladenie pracovného a rodinného života a zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien. Rezort tiež plánuje podporovať opatrenia na uľahčenie ich návratu z rodičovskej dovolenky na trh práce.Ministerstvo ďalej zdôraznilo potrebu prijatia opatrení súvisiacich s odstraňovaním diskriminácie žien, podporou zapojenia otcov do starostlivosti o deti a domácnosť či so zabezpečením rodovej rovnosti v oblasti vzdelávania a pracovných príležitostí. Akčný plán obsahuje celkov 83 úloh, do ktorých plnenia majú byť zapojené rôzne ministerstvá či iné orgány štátnej správy.