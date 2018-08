Royal Bank of Scotland zaplatí v USA pokutu takmer 5 mld. USD

Royal Bank of Scotland. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 15. augusta (TASR) - Britská banka Royal Bank of Scotland (RBS) zaplatí v Spojených štátoch pokutu takmer 5 miliárd USD, čím urovná obvinenia, že pred vypuknutím finančnej krízy zavádzala investorov pri cenných papieroch krytých hypotékami. Oznámilo to americké ministerstvo spravodlivosti.Ministerstvo stanovilo pokutu vo výške 4,9 miliardy USD (4,30 miliardy eur). To je najvyššia pokuta, akú kedy americké ministerstvo spravodlivosti uvalilo na finančnú inštitúciu v súvislosti s pochybeniami spojenými s finančnou krízou.Podľa ministerstva RBS od roku 2005 do roku 2008 zavádzala investorov pri vydávaní cenných papierov krytých vysoko rizikovými hypotékami. Ako dodalo, banka, ktorá kedysi patrila k najväčším na svete, na týchto aktivitách zarobila stovky miliónov dolárov, zatiaľ čo investori zaznamenali obrovské straty. Ministerstvo však zároveň uviedlo, že RBS síce na vyrovnanie pristúpila, všetky pochybenia, z ktorých ju viní, ale odmieta.Americké ministerstvo spravodlivosti udelilo do dnešných dní vysoké pokuty za podobné aktivity ako v prípade RBS viacerým bankám. Pokutu dostala Bank of America, ale aj Citigroup, Goldman Sachs a ďalšie veľké banky.(1 EUR = 1,1406 USD)